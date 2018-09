Von Wolfgang Eben

Paris

Sie hatte schon mit 22 Jahren in vierzehn Filmen gespielt, aber erst mit dem fünfzehnten kam – 1976 – der Durchbruch. Er war von dem Schweizer Regisseur Goretta, hieß bei uns „Die Spitzenklöpplerin“ und machte die aus einem kleinen Ort bei Paris stammende Isabelle Huppert weltbekannt. Inzwischen hat sie es auf 25 Filme gebracht, und für einen unter ihnen, „Violette Nozière“ von Chabrol, erhielt sie 1978 in Cannes den Darstellerpreis. Darin spielte sie – nach einem wirklichen Fall Anfang der dreißiger Jahre – eine Giftmörderin und ließ die Spannweite ihrer darstellerischen Möglichkeiten ahnen.

Ihr Bild in der Öffentlichkeit ist noch immer, vor allem bei uns, stark geprägt von ihrer Rolle als Pomme in dem Goretta-Film: eine blutjunge Friseuse, ein scheues, sprödes, nach innen gekehrtes Mädchen, das an seiner Liebe zu einem Pariser Studenten zugrunde geht. Es fiel nicht schwer, Isabelle Huppert mit dieser Rolle zu identifizieren, aber es fällt ihr nicht ganz leicht, sich von der Typisierung als passives Opferlamm zu befreien. Auch in einem ihrer neueren Filme, in „Die Erbinnen“ von der ungarischen Filmemacherin Meszaros, der 1980 in Cannes gezeigt wurde, ist sie eine Verliererin, ebenso wie in ihrem ersten Film mit Godard: „Sauve qui peut la vie“, in dem sie eine Prostituierte spielt.

Das deutsche Publikum konnte sie bisher nur in wenigen Filmen sehen. Neben den schon genannten in: „Die Indianer sind weit“ von der Moraz; „César und Rosalie“ von Sautet (als Schwester Romy Schneiders); „Der Richter und der Verbrecher“ von Tavernier. Jetzt läuft bei uns „Der Loulou“ an, und wir lernen Isabelle Huppert von einer neuen Seite kennen.

In „Loulou“ spielt sie die Frau eines Mannes aus der Werbebranche. Aus ihrer gutbürgerlichen, kultivierten Ehe bricht sie aus, um sich auf eine überwiegend triebbestimmte Beziehung zu einem virilen, ausgeflippten Vorstadttypen – einem „Loulou“ eben – einzulassen. Wie in der „Spitzenklöpplerin“ wird an ihr das Scheitern eines Milieuwechsels gezeigt, wenn auch weniger kraß. Und wieder spielt sie einen Menschen, der seine Motive und Regungen nicht verbalisieren kann. In „Der Loulou“ allerdings schert sie sich, nicht mehr darum. Sie spielt eine kühl entschlossene Frau, die ihr Leben selbst gestaltet und keine Rücksicht nimmt. Ihr Spiel ist artikulierter und differenzierter geworden; sie verläßt sich nicht mehr darauf, Emotionen vom Zuschauer deuten zu lassen.

In den Rollen ihrer jüngsten Filme, so scheint es, soll ihr sprödes, ernsthaftes und immer noch mädchenhaftes Erscheinungsbild kontrastiert werden zu sexuellen Anfechtungen. „Ihr frisch geschrubbtes Gesicht verbirgt die Seele eines Straßenmädchens“, hat Godard von ihr gesagt Wer mit den Gepflogenheiten der Filmindustrie vertraut ist, muß befürchten, dies könnte zu einem neuen Rollenklischee führen.