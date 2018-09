Inhalt Seite 1 — Die neue Schallplatte Seite 2 Auf einer Seite lesen

Hervorragend

„Polnischer Sommer“. Während man noch bangt, daß etwas schief geht mit der „Solidarität“ in Polen, wird der Kampf um einen anderen Sozialismus schon auf dem westlichen Markt feilgeboten: eine Schallplatte mit „Liedern der neuen polnischen Gewerkschaftsbewegung“, mit Gedichten, Briefen, religiösen und nationalen Bekundungen. Doch die Skepsis verwandelt sich rasch in Neugier und in Hochachtung. Wenngleich sich im wesentlichen die Liedermachermusik an internationale Usancen hält und Nationales sich meist nur in der Sprache und in den Inhalten zu erkennen gibt, ist diese Platte reich an originellen und an imponierenden Äußerungen, nicht zuletzt an bewegenden Chansons. Zu ihnen rechnet das „Lied von Janek aus Gdynia“ (der hier für die vielen hundert Arbeiter steht, die beim Streik 1970 von der Polizei erschossen wurden), dazu gehören Spottlieder auf Funktionäre, böse Zurechtweisungen, besonders das bitter-ironische „Lied vom Zweiten Polen“, die „Ballade vom Werftarbeiter“ oder die „Forderung 22“, die so beginnt: „Hört auf, uns um Verzeihung zu bitten und uns zu erzählen, ihr hättet euch geirrt... Hört auf, an uns zu appellieren mit Ehre und Arbeitsdisziplin! Fangt endlich an nachzudenken, wenn ihr uns ,Teure Landsleute“ ruft! Hört auf, dumm zu reden von Anarchie und Mangel an Erfahrung. Statt nur herumzuflicken: fängt an, euch zu ändern!“ Einer bittet in einem Lied an eine Zwölfjährige: „Halt noch eine Weile“ aus, meine kleine Tochter. Unsre Geschichte wird noch gewogen...“ (Eidelstein, Hanraring 80, 5000 Köln 1; ES 1011)

Manfred Sack

Hörenswert

„Dieter Hildebrandt und die Philharmonischen Cellisten Köln“. Zuerst fragt man ein wenig verwundert: Wie geht das zusammen, ein Kabarettist (der sich hier als Notenwart aufführen läßt) und sechs Cello spielende Musiker? Genügt es, daß sie allesamt eine Ader für (musikalischen und politischen) Ulk haben? Wie überraschend auch: es geht zusammen, und wenn sich beides auch beileibe nicht stetig durchdringt und aufeinander anspielt, fördert es sich doch gegenseitig. Es macht Spaß, Hildebrandts (Seiten-)Hiebe zu hören, und man amüsiert sich über die Philharmonischen Cellisten, wenn sie ihr lustig-seltsames Programm (mit Offenbach, de Boismortier, Tschaikowskij, Villa-Lobos, Scott Joplin, Fats Waller) streichen – wenngleich sie manchmal abgelenkt wirken und man fürchten muß, sie verhaspelten sich gleich: Manches hat man von ihnen schon besser gehört. Die originellste Nummer dieser zwei Platten ist vielleicht die „,Bildwelt‘ für 6 Violoncelli“ mit dem sehr komischen Potpourri am Ende, in dem E- und U-Musik wohl zu dem werden, was Hildebrandt die EU-Musik nennt, vielleicht ist es auch die gründliche Persiflage zeitgenössischer Musik. (Wergo WER SM 1028/29)

Manfred Sack

Eintönig