Von Anfang an war sein Leben erfolgreich. Er war ein Leben großen Stils in Palästen und Schlössern von Fürsten, Kardinälen, Herzögen, Königen und schließlich im eigenen, vierstöckigen Haus mit wertvollen Gemälden und eigener Dienerschaft gewöhnt. Zwar stammte er aus recht einfachen Verhältnissen, doch hatte sein (63 Jahre älterer) Vater als „Leib-Chirurg und Geheimer Kammerdiener“ gute Beziehungen. Und das zahlte sich aus, als man die besondere Begabung des Jungen erkannte. Er besuchte eine Lateinschule, begann ein juristisches Studium, widmete sich aber dann mehr und mehr seiner Kunst, mit der er auch schon bald Geld zu verdienen wußte; bereits mit 19 bestritt er damit seinen Lebensunterhalt.

Er fiel auf auch dem Mann, der auf jenem Gebiet eine der bestangesehenen und bestbezahlten Stellen Deutschlands innehatte und der sich, als er alt wurde, nach einem Nachfolger umsah. Aber traditionsgemäß war die Stelle nur durch Einheirat zu bekommen, und der Zwanzigjährige hatte keine Neigung, die schon ältliche Tochter seines Vorgängers zu ehelichen. Er hat überhaupt nicht geheiratet.

Wenig später begann seine erste große Zeit. In Hamburg hatte er einen Prinzen aus dem Hause Medici kennengelernt, der ihn an den Hof von Florenz empfahl. Und dort setzte sich der inzwischen Dreiundzwanzigjährige glänzend durch. Ebenso in Rom, in Neapel, Venedig. Man war begeistert und reichte ihn von Palast zu Palast, und überall feierte er Triumphe.

Noch keine 30, aber bereits Weltberühmt, verließ er Italien, weil ein Fürst und künftiger König ihm eine gut dotierte, wirkungsreiche, ausbaufähige Stellung bot. Er wußte sie zu nutzen, verhältnismäßig leicht, schnell, aber bewundernswert sicher und unermüdlich arbeitend.

Freilich blieb auch sein Weg nicht ohne Rückschläge. Und jene Jahre, in denen er zahlreiche Gegner hatte, sind nicht spurlos an ihm vorübergegangen. Körperlich, geistig, seelisch bedeuteten sie für ihn eine starke Anspannung. Und um das durchzuhalten, aß er in jener Zeit mit gewaltigerem Appetit als sonst. Er ist deswegen; viel verspottet worden. Eine zeitgenössische Karikatur zeigt ihn mit übermenschlich dicken Beinen und Armen auf einem Bierfaß sitzend, neben sich Schinken, Kapaune, Austern, Portweinflaschen. Statt der Nase hat der Karikaturist ihm einen Schweinerüssel gezeichnet. Und in einem Spottgedicht auf ihn hieß es: „Der Riesige speist nie anders, so hören wir ihn raunen, als eine gedoppelte Platte von Mast-Kapaunen.“

Schon sein erster Biograph sah sich veranlaßt, für die unmäßige Eßlust seines Helden um Verständnis nachzusuchen: „Diejenigen, welche ihn getadelt haben, daß er diesen niedrigen Trieben so, übermäßig nachhängt, hätten billig erwähnen wollen, daß die Seltsamkeiten seiner Leibesnothdurft ebenso groß waren als die Gaben seines Geistes... Vor allem aber“, meinte der Biograph, „erforderte seine Arbeit beständige und reichliche Versorgung mit Lebensmitteln, um die erschöpften Geister, nach Nothdurft, zu ersetzen.“ Als er die Fünfzig überschritten hatte, kam die Quittung für seine Eßlust, nämlich eine Reihe von Schlaganfällen. Mit 52 war er teilweise gelähmt; er konnte die rechte Hand nicht benutzen. Eine Kur brachte weitgehend Heilung, und über Jahre hin konnte er wieder arbeiten.

Dann aber kam der härteste Schicksalsschlag. Mitten in einer Arbeit steht die Eintragung: „Verhindert worden wegen Relaxation des Gesichts meines linken Auges.“ Er wurde blind. Und nichts half dagegen. Er gab auch da noch nicht auf. Soweit es ihm irgend möglich war, arbeitete er weiter – acht Jahre lang. Bis zu seinem Tode.