Münster

Die neue Autobahn Münster–Bochum–Wuppertal, seit 1965 in elf Etappen fertiggestellt, wird bald auf ganzer Strecke über 96,1 Kilometer befahrbar sein. Am 29. April wird die feierliche Eröffnung stattfinden. So gut wie niemand hat in all den Baujahren gegen den Bau für 809 Millionen Mark protestiert. Anwohner und Autofahrer sind offensichtlich zufrieden mit dieser Strecke, die die Fahrzeit von Bremen ins Ruhrgebiet um gut eine halbe Stunde verkürzt, die über sieben Autobahnkreuze mit 19 Anschlußstellen führt, die über 20 Millionen Mark für Lärmschutz schluckte und die mit gut 50 Millionen Mark Landschaftspflege zu Buche Streit gibt es erst jetzt – und der entzündete sich an westfälischen Schinkenschnittchen. Die zuständige Landesstraßenbauverwaltung in Münster hatte gerade im Auftrag der Bauherren Bund und Land im westfälischen Dülmen einen Imbiß Zu den Eröffnungsfeierlichkeiten für 6000 Mark geordert, als Dülmens Stadtdirektor Hans Lemmen und sein Bürgermeister Hans Rudolf Schlieker laut darüber nachdachten, ob denn ein Fest mit Schinkenschnittchen für 350 Ehrengäste in dieser Zeit der leeren Kassen noch angebracht sei.

Die Dülmer Stadtoberen haben nichts gegen eine „angemessene“ Einweihungsfeier für die Bauarbeiter. Sie wurmte, daß die zu erwartenden Gäste, Politiker und Lobbyisten wieder einmal, wie so oft bei neuen Autobahnetappen, auf Staatskosten anreisen und außer nichtssagenden Festreden vor allem guten Appetit mitbringen würden. Dülmens Bürgermeister Schlieker meinte gar: „Das ist staatlich verordneter Leerlauf. Wenn die Herren da aus dem ganzen Land angereist kommen, darin können sie an diesem Tag nichts anderes mehr tun!“

Das zuständige Landesstraßenbauamt reagierte mit „Bewirtungsentzug“: Die schon beim Dülmener Gastronom Dieter Knepper im „Waldfrieden“ georderten Schinkenschnittchen bleiben in der Küche, jetzt darf Hotelier Heinz Boymann im 15 Kilometer entfernten Appelhülsen auftischen – Schinken roh und gekocht, dazu westfälische Hausmacherwurst, auf der Speisekarte für sieben Mark pro Teller angepriesen.

Dülmen wird am 29. April noch zusätzlich „bestraft“: Die neue Autobahn wird nach so viel Aufmüpfigkeit in Gegenrichtung eröffnet werden. Die Staatssekretäre Mahne und Nehrling werden in Haltern-Lavesum am bekannten Bändchen schnippeln. Und der ganze Troß aus 20 Bundes- und Landtagsabgeordneten, 15 Parlamentariern der Landschaftsversammlung sowie Abgesandten und Lobbyisten aus Städten und Gemeinden will samt der 30 Polizisten und Cheffahrer ganz schnell an Dülmen vorbeifahren – zum großen Schmaus nach Appelhülsen mit 350 Essern. Ewald Revermann