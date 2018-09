Weder Rechte noch Linkekönnen siegen

Von Horst Bieber

In El Salvador blockieren sich Militär und Guerilla, in Nicaragua müssen die Sandinisten zurückstecken. Wer baut das Mißtrauen zwischen Washington und den Revolutionären ab?

Hans-Jürgen Wischnewski, stellvertretender SPD-Vorsitzender und für seine früheren Krisenmanagementdienste mit dem Spitznamen „Ben Wisch“ ausgezeichnet, dämpfte hochgespannte Erwartungen. Nach seiner zwölftägigen Reise durch mehrere zentralamerikanische und karibische Staaten habe er die schwache, aber nicht unbegründete Hoffnung, daß sich für El Salvador doch noch eine „politische Lösung“ finden lasse. „Ansätze und Möglichkeiten“ dafür zu sondieren,, sei der Zweck seiner „sehr sorgfältig vorbereiteten“ Tour gewesen, die er auf keinen Fall als Vermittlungsversuch und erst recht nicht als Einmischung verstanden wissen wollte. Viel mehr als aufklärende Hilfe, so erklärte er am Karfreitag, habe er den in den Bürgerkrieg Verwickelten nicht anbieten können.

Bescheidener ließ sich das Ergebnis der strapaziösen Reise kaum verkaufen. Dennoch könnte es für eine neue politische Verstimmung zwischen Bonn und Washington reichen – wenn die Reagan-Administration darauf beharrt, den Konflikt in El Salvador erstens vornehmlich mit Waffen und zweitens nach ihrem politischen Drehbuch zu beenden. Eine europäische Einmischung ist unerwünscht; das hat zuletzt im Februar eine amerikanische Regierungsdelegation den verbündeten Regierungen fast unverblümt erklärt.

Die Botschaft ist verstanden, aber nicht akzeptiert worden. Nachdem SPD und CDU ihren lautstarken Disput, wer denn nun die bessere Seite in El Salvador unterstütze, mittlerweile eingestellt haben, gibt es zur Zeit. parallele und abgestimmte Initiativen der Christ- und der Sozialdemokraten, Regierung und Opposition an den Verhandlungstisch zu bringen.

Die Chancen stehen nicht einmal schlecht. Armee und Guerilla Salvadors neutralisieren sich zur Zeit gegenseitig. Zwar hat der Waffennachschub für die Freischärler – aus Kuba via Nicaragua – nachgelassen, seit Präsident Reagan Kredite und Getreidelieferungen für Nicaragua gesperrt hat. Aber die salvadorensische Armee hat in den Kämpfen ebenfalls gelitten und benötigt jetzt mehrere Monate, um neue, Mannschaften für die aus Amerika gelieferten Waffen auszubilden. Die Generalität setzt noch auf den militärischen Sieg, ohne einen Gedanken daran zu verschwenden, wie die sozialen Ursachen der-Unruhen beseitigt werden sollen; sie hofft auf Unterstützung durch andere lateinamerikanische Militärdiktaturen. Doch vorerst muß sie sich gedulden, und diese Frist gedenkt Staatspräsident Duarte zu nutzen.