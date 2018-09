Von Wilfried Kratz

Die Wohnungsmisere hat in Brixton wohl nicht die ausschlaggebende Rolle gespielt. Aber sie war sicher mit eine Ursache für die Unruhen. Alles kam hier zusammen: die heruntergekommenen Häuser, die Überbelegung und der Mangel an Wohnungen. "Und natürlich die hohe Arbeitslosigkeit", sagt Matthew Warburton. Er ist Vorsitzender des Wohnungs-Ausschusses von Lambeth Borough Council, der Verwaltung jenes Stadtteils im Londoner Süden, in dem während der Unruhen Mitte April über 200 Menschen verletzt, Gebäude in Brand gesteckt und Geschäfte geplündert wurden.

Kein Zweifel: Im von Labour regierten Lambeth herrscht Wohnungsnot. Es gibt dort 118 000 Haushalte, aber nur 104 000 Wohnungen. Über 17 000 Haushalte sind beim Council als wohnungssuchend registriert, über 1500 als obdachlos.

Und die Leute, die Wohnungen haben, hausen zum großen Teil in elenden Quartieren. Ein Drittel der Wohnungen, so Warburton, sind offiziell unbewohnbar, unter einem Minimumstandard oder stark reparaturbedürftig.

Die Verwaltungssprache mit ihrem Sinn für feine Nuancen bezeichnet solche Häuser gern als "schwer vermietbar". Oft brauchen sich die Eigentümer allerdings auch keine Gedanken über die Vermietung zu machen. Die Häuser werden nämlich nicht selten illegal besetzt. Soweit die Häuser dem Council gehören, wird die Besetzung häufig legalisiert, indem Lambeth auf die Mieteinnahmen verzichtet, aber die Verpflichtung zu Reparaturen ausdrücklich ablehnt. Zum squatting, wie die rechtswidrige Hausbesetzung in Großbritannien heißt, "nehmen wir in Lambeth eine liberale Haltung ein, sicherlich liberaler als konservativ regierte Bezirke", sagt Warburton,

Doch indem man die squatters gewähren läßt, löst man die Wohnungsprobleme nicht. Die größte Schwierigkeit, so Warburton, ist der geringe Nachschub an neuen Mietwohnungen. Die konserative Regierung hat die Zuweisungen an die Gemeinden drastisch gekürzt. Der Council von Lambeth hat im vergangenen Jahr nicht einen einzigen Grundstein im öffentlichen Wohnungsbau legen können.

Weil die privaten Bauherren von Mietshäusern sich ebenfalls zurückhalten, glauben nicht wenige Beobachter und erst recht die Interessenverbände, daß Großbritannien in eine Wohnungskrise steuert. Im vergangenen Jahr wurden im ganzen Land so wenig Wohnungen gebaut wie nie zuvor seit dem Kriegsende. Nur noch knapp 154 000 neue Wohnungen wurden begonnen. 1979 waren es noch über 225 000 und Anfang der 70er Jahre lag die Zahl meist erheblich über 300 000.