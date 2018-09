Die Rathaus-Parteien müssen mit der „Alternativen Liste“ rechnen

Von Joachim Nawrocki

West-Berlin, Ende April

Pfalzburger Straße ist eine sehr berlinerische Gegend in Wilmersdorf. Ein ehemaliger Laden dient jetzt als Wahlkampfbüro der „Alternativen Liste“. Vor der Tür auf Stühlen liegen Flugblätter zum Mitnehmen, drinnen gibt es Wahlprogramme, Plakate, Aufkleber zuhauf; Unten ein Lagerraum, ein winziges Büro, junge Leute stehen herum, alles wirkt ein wenig chaotisch, ein wenig ziellos, aber der Eindruck täuscht. Die „Alternative Liste für Demokratie und Umweltschutz“ (AL), die bei den Wahlen im März zur Überraschung vieler Politiker 3,7 Prozent erreichte und in vier Bezirksparlamente einzog, macht mit recht bescheidenen Mitteln einen geschickten Wahlkampf. Die Plakate sind ansprechend und witzig, die eigenen Wahlveranstaltungen werden mit Rockmusik und interessanten Filmen aufgelockert, und der Juso-Kongreß „Berlin am Tropf?“ am vorigen Wochenende war vor allem ein Erfolg für die Alternativen.

Der grüne Igel, Symbolfigur der Alternativen, ist zu einem weithin bekannten Markenzeichen geworden. Nach den Wahlen werden die Igel womöglich das Zünglein an der Waage sein. Zwar sehen sie selbst, daß der Parteien-Verdruß sach der Garski-Affäre allmählich wieder abnimmt, und glauben nicht an die optimistischen Prognosen, die ihnen zehn Prozent zusprechen. Aber daß sie bis zu 90 000 Wähler mobilisieren – das wären sieben Prozent – ist durchaus denkbar. Sie könnten damit etwa zehn Sitze im Abgeordnetenhaus erringen und würden, falls die CDU keine absolute Mehrheit gewinnt, darüber entscheiden, ob Hans-Jochen Vogel zum Regierenden Bürgermeister gewählt wird.

Dann wird es zum Schwur kommen: Wollen die Igel ins Parlament einziehen, dort aber durch Stimmenthaltung unter Umständen eine Regierungsbildung verhindern? Bisher haben sie immer erklärt, sie würden keiner der etablierten Parteien zur Mehrheit verhelfen. Aber käme es dann zwangsläufig noch einmal zu Neuwahlen im Herbst, dann würde die „Alternative Liste“ fraglos wieder schlechter abschneiden. Der Sprecher der AL, Erich Hoplitschek, ein gescheiter Doktorand der Politologie, räumt ein, dies sei zur Zeit das größte Problem in der internen Diskussion: Stimmenthaltung im Parlament würde die Glaubwürdigkeit der Alternativen erschüttern, daß sie politisch auch etwas erreichen wollen. ‚Und“, sagt Hoplitschek, „mit dem Mandat bekommt man auch Verantwortung.“

Ausgeschlossen ist also nicht, daß die AL nach den Wahlen in einer Mitgliederversammlung doch noch beschließt, dem Kandidaten Vogel ihre Stimme zu geben – dies freilich nur, wenn die SPD in einigen Sachfragen konkrete Zusagen machte, also etwa über die Behandlung vonHausbesetzenn und die Wohnungspolitik.