Eine Völkerschau quer durch die Jahrhunderte / Von Marietia Riederer

Mailand/Paris

Abertausende neuer Kleider für den kommenden Winter wurden in knapp drei Wochen auf europäischen Laufstegen gezeigt. „Neu genug, um die Kauflust zu wecken“, frohlockten die Einkäufer, die vorsichtig sondiert, aber doch gut geordert haben – trotz allen Geredes von Wirtschaftskrise.

In Mailand wie in Paris konkurrieren Hosen jeder Art mit Röcken, gleich, ob sie kurz oder lang sind, eng oder weit. Unmengen von Stoffen wurden verarbeitet für wehende Capes und Ponchos, für riesige Tücher zum Einhüllen, für weite lange Pelerinenmäntel über Jacken und Blousons. Das Volumen ist üppig, das Oval dominiert, der Etagenlook zeigt sich drei- bis vierfach übereinander. Flache weiche Stiefel tun das ihre dazu, und der Ferne Osten tut das seine.

Mannequins aller Hautfarben spielten „Fernöstliches Theater“ mit dem Kimono als Leitmotiv. Zugleich mischt die Mode europäischen mit asiatischem Uniformstil. Aus der fröhlichen Folklore ist, seitdem Hosen aller Art dazugehören, eine Völkerschau quer durch die Jahrhunderte geworden. In Paris greift Castelbajac bis auf Wilhelm den Eroberer oder auf Ludwig V. (der Faule!) von Frankreich im Jahr 986 zurück.

*

Italiens Trendsetter ist Giorgio Armani. Seine Mode ist pur, klar im Umriß, inspiriert von China und Japan. Seine strengen Jacken sind meist unsichtbar geknöpft und kragenlos wie Kimonos. Bogenförmig die Schultern verbreiternd, läuft die Ärmelnaht wulstartig gesteppt bis zum Handgelenk. Seine Hosenröcke sind weit, ebenfalls als Bogen geschnitten. Dichte dünne Strümpfe in Schwarz, Lackrot oder Himmelblau und flache Kinderschuhe bringen das Bein zur Geltung. Sind die gleichen Röcke aber lang geschnitten, gehören Pullis mit großen Armein, hohem Bund und schmalem quergestreiften Oberteil dazu. Leicht wattierte Obigürtel werden locker über die Hüften gelegt. Armani verwendet als erster wieder Stoffe mit mehr Konsistenz, füttert oder steppt die Röcke und verwandelt das Tagesprogramm für den Abend in glänzende Atlasseide. Nappaleder behandelt er wie Stoff. Er läßt Falten wie Schuppen, Biesen wie Rippen und Smokarbeit am Lederwams unendlich kostbar erscheinen. Die Mädchen darin aber wirken wie trotzige junge Ritter. Sein Stil beeinflußt deutlich die gesamte italienische Mode.