Scheinbar heiter wie die Wetterfahnen der Touristensaison wehten die Flaggen der fünfzehn Nato-Partner vor den Fenstern. Frostig, bald gewitterschwül wie dieser Frühling, den die Meteorologen nicht einmal in Rom herbeibeten können, war auch die Luft in den vollklimatisierten Sälen des Hotels, dessen Name bis dahin niemandem geläufig gewesen war: "Regife Palace".