Inhalt Seite 1 — Kanäle wie Poetensteige Seite 2 Auf einer Seite lesen

Theodor Fontane gehörte zu den ersten, die sich vom Spreewald-Gondoliere durch das Inselgewirr fahren ließen. Soeben hat die hundertste Kahnsaison begonnen. 1980 wurden 1,6 Millionen Besucher gezählt. Damit ist der Spreewald eines der beliebtesten Touristenziele in der DDR, trotz erhöhtem Mindestumtausch auch für Bundesbürger und Westberliner.

Ein paar Stunden mit der Bahn oder eine Stunde mit dem Auto benötigt man von Berlin aus, um in die Auenwälder der „Wendischen Spree“, in ein Stück weitgehend unberührter Natur zu fahren, wo im Sommer noch Störche nisten und wo für den Besucher alles ein wenig angenehmer, unkomplizierter und freundlicher ist als anderenorts in der DDR. Fontane, saure Gurken, Frauen mit weißen Flügelhauben, das sind die Bilder, die sich mit dem Spreewald, 70 Kilometer südlich von Berlin, verbinden.

Eine Spreewaldfahrt ist auch heute noch ähnlich wie Fontane sie vor hundert Jahren beschrieb: Es geht durch Kanäle wie „Poetensteige“ in altfranzösischen Parkanlagen. Der Urwald von einst ist abgeholzt. Bären und Wölfe wurden ostwärts vertrieben! Dafür sind gelegentlich Hochspannungsleitungen zwischen den Baumwipfeln als stählerne Auswüchse des Kraftwerks in Vetschau sichtbar.

Wie zu Fontanes Zeiten stehen die Spreewald-Gondoliere am Stern des flachen Bootes, das lange Ruder in der Hand und staken die Kähne durch die vielfach verzweigten Wasserläufe. Der Spreewald ist anders als die übrigen prominenten Wasserlabyrinthe, anders als die Kanäle von Venedig, die Klongs von Bangkok, die Grachten von Amsterdam: keine Motorboote, keine Abgasschwaden, nur Ruhe und Natur. Oben die wippenden Zweige der Erlen, rechts und links Felder für den Gemüseanbau und die Rinderzucht. Alte Bauernhäuser und neue Freizeithäuschen – adrett, sauber, gut verputzt wie sonst selten in der DDR.

Die Spree hat hier kaum ein Gefälle, sie verströmt in zahllosen Verästelungen. Acht Stunden lang kann man im Kahn durch die grünen Tunnelläufe fahren, oder – da die Inselchen mit Holzbrücken untereinander verbunden sind – den Spreewald durchwandern oder eine Kutschfahrt machen.

Noch immer ist Lübbenau, Fontanes „Spreewald-Hauptstadt“, der Stapelplatz für die Spreewaldprodukte. Fontane konnte zu seiner Zeit berichten, daß ein einziger Händler pro Woche 800 Schock saurer Gurken verkaufte. Das waren immerhin 4800 Stück. Im vergangenen Jahr waren saure Gurken im Spreewald Mangelware.

Doch nach wie vor heißt es berlinisch-kategorisch auf der Speisekarte des Restaurants „Zum grünen Strand der Spree in Lübbenau: „Was klärt den Kopp bei Mann und Frau? Saure Gurken aus Lübbenau!“ In Lübbenau nehmen fast alle Kahnpartien ihren Anfang. Ein Werktätiger mit der in der DDR ungewöhnlichen Berufsbezeichnung „Dispatcher“ trägt dafür Sorge, daß die An- und Abfahrten der Kähne reibungslos verlaufen, daß die Warteschlangen der Touristen sich rasch auflösen.