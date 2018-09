...haben Menschen so weitgehend die Fähigkeit zur Anteilnahme verloren, zu Erbarmen – gar Barmherzigkeit? Was hat sie so kühl getaucht, so eingesperrt ins Selbstische, daß man fast täglich an die Zeilen des Rimbaud aus den dunklen Wäldern denken muß: „... was für eine Kälte muß über die Menschen gekommen sein – so helft ihnen doch!“

Dieses Stenogramm hier gibt Wörtliches wieder, nur. die Kenntlichkeit der Personen ist verändert („Name und Anschrift der Redaktion bekannt“). Als kürzlich die Freundin eines guten Bekannten auf einer Reise schwer verunglückte, rief der in seinem Schock, seiner Ratlosigkeit ein paar Menschen an – alles Bekannte, die oft und gerne Gäste der beiden waren.

Der erste, engste Freund hatte einen Satz: „Sag ihr, sie soll einen Schnaps trinken.“ Das „ich werde es ausrichten“ wurde als Gesprächsbeendigung wohl nicht begriffen. Der nächste, ein Theologie-Professor (!), hatte für zwei vielleicht doch nicht ganz gleichwertige Dinge dasselbe Wort: „Wie entsetzlich, die arme Frau; übrigens, bei der Gelegenheit, stell dir vor, ich habe mein Adreßbüchlein mit allen Telephon-Nummern verloren – ist das nicht entsetzlich?“ Mein Freund wollte nichts, kein Geld, keine Hilfe, keinen Arzt, kein Klinikzimmer – das war alles, so weit es ging, bestens geregelt. Er wollte, was man in Berlin „mich beweinen“ nennt. Der dritte stürzte sich in Unkosten und schickte ein Telegramm. Die Bitte um einen Besuch, nächstes Telephonat, wurde prompt und zuverlässig erfüllt – diesmal mit einem Telegramm: „Habe leider verschlafen.“ Abends rief dann die Tochter an: „Papa hat Kopfweh und hat sich wieder hingelegt.“

Ist uns allen inzwischen der verstopfte Abfluß qualvoller als Menschengeschick? Die Beule am Kotflügel problematischer als „anderer Leute Probleme“? Sind wir abgestumpft von der Schappi-Werbung vor den Biafra-Bildern, der „nouvelle-cuisine“-Reportage gegenüber dem Erdbebenbericht? Was hat uns so verlassen gemacht? Der letzte Anruf galt einem befreundeten Ehepaar in Paris – und es wäre komisch, wenn es komisch wäre: Kaum hatte mein Freund gesagt – es war wohl Mittagszeit um was es ging, wurde er unterbrochen. „Verzeih, eben kommt Henriette vom Markt, sie hat Nierchen gekauft, und du weißt ja, in Frankreich ißt man Nierchen halb roh; sie tut sie gerade in den Tiegel, und wenn sie zu lange schmoren, werden sie hart.“

Nur die Nierchen? F.J.R.