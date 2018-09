Inhalt Seite 1 — Fit beim Fernflug Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ob Geschäfts- oder Urlaubsreise – was immer der Zweck eines Fernfluges ist, man möchte keine Zeit verlieren durch Müdigkeit oder Unwohlsein. Mit ein wenig Planung können die Strapazen des Hin- und Rückfluges besser überstanden werden.

Es empfiehlt sich, im Uhrzeigersinn zu fliegen, denn durch das Überfliegen mehrerer Zeitzonen gerät der Tagesrhythmus des Flugreisenden durcheinander: Bei der Reise von Westen fliget man. „vor der Sonne her“, Zeitumstellung wird auf diese Weise besser verkraftet als bei einem Flug „gegen die Sonne“, von Westen nach Osten. Wer nachts in der Luft ist, überbrückt lange Flugzeiten mit Schlafen; außerdem werden in dieser Zeit nicht so viele Mahlzeiten serviert wie während eines Tagesfluges: Mit überfülltem Magen fliegt es sich nicht gut.

Sitzt man über mehrere Stunden fast bewegungsunfähig in engen Sitzen, sinkt der Blutdruck, der Rücken wird steif und schmerzt, dieGelenke verkrampfen sich. Lockerungsübungen für Hände und Füße schaffen etwas Erleichterung; wenn es möglich ist, sollte der Passagier von Zeit zu Zeit ein wenig in der Flugkabine hin und her gehen und an den Auftankstationen jede Möglichkeit nutzen, ein wenig zu laufen.

Frauen, die die Antibabypille nehmen und eine Reise über mehrere Zeitzonen machen wollen, sollten einen Monat vor Reiseantritt auf ein Präparat mit 36stündiger Wirkungsdauer wechseln. Durch die hiermit gewonnene Schutzspanne von zwölf Stunden kann die gewohnte Einnahme der Ortszeit angepaßt werden.

Vor der Abreise sollten Fernreisende sich erkundigen, ob benötigte Medikamente in ihr Ferienland eingeführt werden dürfen oder etwa gar unter ein Drogengesetz fallen: deshalb möglichst wenig Medikamente mitnehmen (nur in der Originalverpackung mit vollständigem Etikett). Außerdem ist eine Bescheinigung vom verschreibenden Arzt hilfreich, sollen die Mittel nicht bei der Einreise konfisziert werden.

Die Klimaanlagen in den Flugzeugen bewirken, daß die Luft sehr trocken ist: Um dies auszugleichen, sollte viel getrunken werden, allerdings nicht gerade Alkoholisches. Trotz Druckkabine ist die Luft im Flugzeug dünner als gewohnt – und ein Rausch ist schnell zu haben – Kater eingeschlossen.

Um es während des Fluges so bequem wie möglich zu machen, empfiehlt sich lockere Kleidung, auch der machte dell ten von gehenfahlen sein, da die Füße vorn langen sitzen anschwelten Während der Nacht werden in den Fliegern meist die Heizungen niedriger gestellt. Reichen die Decken, die von den Stewardessen während des Fluges verteilt werden, nicht aus, ist man froh, einen Pullover oder eine Jacke im Handgepäck dabeizuhaben.