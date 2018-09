Inhalt Seite 1 — Der Diplomat, der seine Zunge hütet Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Dietrich Strothmann

Die Photos sind längst alltäglich geworden. Der Sonderbotschafter des amerikanischen Präsidenten, Philip Charles Habib, verläßt entweder den Amtssitz Menachem Begins in Jerusalem, den Präsidentenpalast Haifez el Assads in Damaskus, die Residenz König Chahus in Riad oder das Palais des Staatsoberhauptes Sarkis in Beirut – gleichviel: Habib blickt die seit Stunden wartenden, nachrichtenhungrigen Reporter mit grimmigen Augen an, hebt abwehrend beide Hände und sagt kein einziges Wort zur Sache, nur soviel: "Laßt mich meine Arbeit tun.* Und das ohne Ausnahme seit zwei Wochen, seit ihn Ronald Reagan aus seiner kalifornischen Pensionsruhe in die brenzlige, von neuem Krieg bedrohte Nahost-Region gejagt hat. Wo die Flotten der beiden Supermächte drohend auffahren, die Syrer im Libanon Raketen, Panzer und Soldaten aufmarschieren lassen, die Israelis auf dem Golan und an ihrer Nordgrenze ihre Truppen verstärken, dort also, wo von einem Tag zum anderen der fünfte israelisch-arabische Krieg ausbrechen kann – dort soll dieser eine Mann, 61 Jahre alt und nach einem Herzanfall vor drei Jahren in den verdienten Ruhestand gegangen, noch einmal für Ruhe und Ordnung sorgen.

Die nahöstlichen Streithähne auseinanderzubringen, die ihre gefährlichen Krallen zeigen und nur auf den günstigen Augenblick zu warten scheinen, um aufeinander loszugehen, muß selbst den in vielen diplomatischen Schlachten erprobten und gestählten Unterhändler Habib wie eine Mammutaufgabe anmuten. Ein Wunder soll der vollbringen, der selber – seinem nüchternen Wesen nach und auf Grund seiner jahrzehntelangen Erfahrung in dem mühsamen Geschäft des Aushandelns und Ausbalancierens – an alles glauben mag, nur nicht an Wunder.

Doch Reagan konnte, wollte er schnell das Schlimmste verhüten, keinen besseren finden, Philip Charles Habib, Amerikaner von Geburt, Libanese von seiner Abkunft her, ist ein Diplomat alter Schule: zäh, verschwiegen, verbissen und ausdauernd in seiner Arbeit, bewandert in diplomatischen Finessen, beschlagen in den Künsten des Überredens und Überzeugens. Überdies Spricht er Arabisch, kennt sich in den oft verschlungenen Irrgarten arabischer Mentalität aus. Als ihn der syrische Außenminister Abdel Halim Khaddam bei ihrem ersten Zusammentreffen in arabischer Sprache fragte, ob er seine Vorfahren längst vergessen habe, gab ihm Habib in der selben Sprache prompt zur Antwort: "Natürlich nicht. Sie sind noch in meinem Blut lebendig." Und Henry Kissinger, sein ehemaliger Vorgesetzter als Außenminister, befand einmal über ihn in anerkennend-schnoddrigem Ton: Habib sei das genaue Gegenteil des eleganten, ausschweifendvornehmen Botschafters; er sei barsch, unverblümt, schroff, auch wenn er nicht so weit gehe, seine Hosen herunterzulassen.

Auf jeden Fall ist er verschwiegener als sein früherer, redseliger Chef: Als der öffentlichkeitsbewußte Henry: Kissinger vor bald fünf Jahren auf ähnlicher Pendeltour im Nahen Osten war wie jetzt der hin und her hetzende Habib, plauderte er regelmäßig vor den ihn begleitenden Journalisten im Flugzeug aus, was er gerade in Damaskus oder Jerusalem durchgesetzt hatte. In den täglichen Erfolgsberichten firmierte das Gesagte dann kaum verschleiert als Mitteilung eines "hohen Beamten des State Departments". Philip Habib dagegen ist ein langgedienter Berufsdiplomat, der früh gelernt hat, seine Zunge zu hüten.

Wo Ronald Reagan, kurz nach seinen ersten hundert Tagen, seine erste schwere außenpolitische Krise bewältigen muß, die zwischen Israel und Syrien, aber auch zwischen Amerika und der Sowjetunion aufgebrochen ist, mußte ihm ein Mann solchen Zuschnitts gerade recht sein, auch solcher Verdienste: Botschafter in schwierigen Zeiten in Südkorea, Mitglied der Vietnam-Waffenstillstandskommission in Paris (wo es ihm darum ging, einen, "Rückzug in Würde" zu erreichen), danach, bis 1978 Unterstaatssekretär im Außenministerium. Von ihm ist sonst nur noch bekannt, daß er bei seinen Mitarbeitern als Sklaventreiber gefürchtet war (der in Paris, laut Kissinger, einmal bemerkte, er würde die Botschaft gern für einen einzigen Monat leiten, damit die Angestellten für immer lernten, auch noch nach fünf Uhr zu arbeiten); daß er zu seinen Sekretärinnen von ausgesuchter Liebenswürdigkeit und außerdem ein Kenner erlesener Tafelfreuden ist.

Wie aber soll er die Nahost-Glut ersticken, ehe sie zum großen Brand ausbricht? Noch verlangt jeder, der Kontrahenten vom anderen das schier Unmögliche. Die Israelis erwarten die Kapitulation Assads, indem er seine Flugabwehrraketen wieder aus dem Libanon herausnimmt und seine Truppen von jenen Positionen zurückzieht, von denen aus er im Libanon die feindlichen Falangisten beherrschen kann – in einem Augenblick zumal, wo sich das sonst isolierte Syrien plötzlich von allen arabischen Nachbarn in seinem Widerstand bestärkt sieht. Die Syrer wiederum bestehen auf dem Nachgeben Israels, indem es die 1976 durch Kissinger erzielte. Übereinkunft – kein Überschreiten der "roten Linie" entlang des Litani-Flusses im südlichen Libanon bei gleichzeitigem Gewährenlassen israelischer Erkundungsflüge und Vergeltungsaktionen gegen Basen palästinensischer Freischärler – für null und nichtig erklären.