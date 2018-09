Graue Wölfe in der Bundesrepublik

Von Achmed Raschid

Mehmet Ali Agca, der Schütze von Rom, hat Beziehungen zu der rechtsradikalen „Partei der Nationalistischen Bewegung“ (MHP). Bonn betrachtet die türkische Organisation mit Sorge.

Am 25. Juni 1979 hatte Mehmet Ali Agca bei seiner ersten Vernehmung vor der türkischen Polizei in Istanbul nahezu die gleiche Erklärung abgegeben wie am 14. Mai 1981 vor der italienischen Polizei in Rom: „Ich bin weder links- noch rechtsgerichtet, ich bin ein individueller Terrorist. Die Tat habe ich auf eigene Faust geplant und begangen.“

Agcas Tat vom 1. Februar 1979 hatte den Chefredakteur der Zeitung Milliyet, den angesehendsten linksliberalen Journalisten der Türkei, Abdi Ipekci, das Leben gekostet. Fünf Monate später wurde der Todesschütze festgenommen. Trotz Agcas Aussage kamen die türkischen Untersuchungsbehörden damals zu der Erkenntnis, daß der Mord an dem einflußreichen Journalisten ein Komplott war, dessen Hintermänner zur rechtsgerichteten Partei der Nationalistischen Bewegung (MHP) gehörten.

Bestätigt wurde diese Erkenntnis durch das Beweismaterial. Agca hatte die Tatwaffe, eine Pistole, im Bezirksgebäude der MHP in Istanbul von einem militanten Mitglied dieser Partei, Mehmet Sener, erhalten. Ein weiteres radikales Parteimitglied, Yavuz Caylan, hatte den Mörder als Fahrer begleitet. Nach der Tat hatte Agca die Pistole Mehmet Sener zurückgegeben, der auf ihn wieder im Parteigebäude wartete. Vor und nach der Tat wurden große Geldsummen auf neueröffnete Konten auf den Namen Agcas überwiesen.

Bei der Gerichtsverhandlung in Istanbul – bei der Agca in allen Einzelheiten schilderte, wie er den Journalisten Ipekci getötet hatte, aber über seine Hintermänner schwieg – trat der damals 21 jährige Angeklagte sehr selbstsicher auf. Er stammt aus Ost-Anatolien, aus der Kreisstadt Hekimhany in der Provinz Malatya. Der Vater, ein einfacher Arbeiter, war 1967 gestorben. Für den Lebensunterhalt ihrer drei Kinder hatte die Mutter nur die bescheidene Rente ihres Mannes. Während Agcas Bruder und Schwester in Hekimhany zur Schule gingen, konnte die Mutter ihren ersten Sohn zum Studium nach Istanbul schicken. Dort ließ sich Agca an der wirtschaftlichen Fakultät einschreiben. Doch interessierte er sich bald mehr für die nationalistische Bewegung des Obersten Alparslan Türke?, deren Mitglieder sich als die „Grauen Wölfe“ bezeichnen. Photos aus dieser Zeit zeigen Agca mit Kameraden aus der örtlichen Bezirksorganisation der MHP.