Inhalt Seite 1 — Venedig: Nicht nur glücklich über die Touristenschwemme Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wovon andere Städte träumen, das hat Venedig im Überfluß: Touristen. Jährlich setzen vier bis fünf Millionen Fremde Ihren Fuß auf den Markusplatz. Man nennt das Kulturtourismus. Aber die Venezianer sind nicht immer nur glücklich über den Ansturm.

Für die Venezianer ist dieser Besucherstrom eine soziale und wirtschaftliche Realität. Schließlich arbeiten 15 000 Menschen des historischen Zentrums für die Fremden. Man schätzt, daß die Venedigbesucher jährlich 800 bis 900 Millionen Mark in der Stadt lassen. Das Geld ist eine Wohltat für die lokale Wirtschaft, die zu achtzehn Prozent vom Tourismus direkt abhängt. Aber die Touristen selbst. werden vor allem in der Hauptsaison zur Plage. Die Fremden verstopfen Zufahrtsstraßen, Parkplätze, städtische Verkehrsmittel, Gassen sowie Geschäften Sie verderben auch die Preise. Schon ist der originelle Obst- und Gemüsemarkt am Rialto, in dem fast nur Einheimische kauften, zu einem großen Teil von Andenkenläden mit billigstem Touristenschund verdrängt.

Zweifelhafte Anreißer locken gegen Beteiligung zum Muranoglas, dubiose Freizeitgondolieri und illegale Wassertaxis sahnen bei den Fremden kräftig ab. Zimmer werden schwarz und teuer vermietet, Kurzum: Untergrundwirtschaft blüht in Venedig, und je weniger Zeit für das Sightseeing der Lagunenstadt einkalkuliert ist, desto schneller und gründlicher kassiert man beim Besucher.

Der macht es sich und den Geschäftemachern freilich auch allzu leicht. Mehr als die Hälfte bleibt weniger als einen Tag in der Lagunenstadt. Der klassische Tourist besucht dann den Markusplatz, den neunzig Prozent aller Fremden irgendwie erreichen. Nur noch 36 Prozent finden den Dogenpalast einer Besichtigung wert. Weniger als ein Zehntel der Besucher schaut sich Kirchen, Museen oder das Getto an.

Geschenke stehen mit 25 Prozent und über 200 Millionen Mark an erster Stelle der Gesamtausgaben. Für die Unterkunft werden 22 Prozent, für die Verpflegung zwanzig Prozent der Gesamtsumme ausgegeben. Transportkosten machen nur vier Prozent aus, wobei allerdings Fahrten mit den 402 offiziellen Gondeln nicht eingerechnet sind.

Da siebzig Prozent der Besucher Ausländer sind, kann man die „Königin der Meere“ als Devisenquelle nicht hoch genug einschätzen. Das gilt um so mehr, als die Ausländer mit ihren Übernachtungen besonders das Potential der Hotels erster Klasse sowie der Luxusherbergen ausnutzen. Auf diese beiden höchsten Kategorien entfallen in Venedig 27 Prozent der Ausländerübernachtungen. Mit gutem Gespür hat die Hotellerie auch, die oberen Kategorien ausgebaut? Auf 100 Hotelbetten kommen in Venedig zwölf Betten der Kategorien Luxus und erster Klasse, dagegen nur Bett im italienischen Durchschnitt. Das Luxusangebot hat allerdings das gesamte Preisniveau im venezianischen Hotelgewerbe mit hochgezogen, so daß heute eine drittklassige Herberge in der Lagune soviel kosten kann wie anderswo ein Gemach der ersten Klasse.

Die sozial-kommunistische Stadtverwaltung sieht die Spendierfreudigkeit der betuchten Fremden gerne, unter denen die Amerikaner und Franzosen übrigens noch immer vor den Deutschen kommen. Weniger gern sieht sie die Schwärme der „Eintagsfliegen“, welche den offiziellen Wirtschaftskreislauf der Stadt wenig bereichern, aber die Infrastruktur strapazieren. Eine gepfefferte Preisdifferenzierung für die Transportmittel sorgt seit dem vergangenen Jahr dafür, daß die Fremden den auf achtzehn Millionen Mark geschätzten zusätzlichen Aufwand der Verkehrsbetriebe decken. Dabei wird unterstellt, daß in der Saison der Tourismus 25 Prozent mehr Transportkapazitäten verlangt.