Seit Jahrzehnten sind die Museen dabei, die artes incerta einzugemeinden und als artes certae auszugeben. Ich bin überzeugt, daß diese Eingemeindung unser Auftrag ist, doch vermute ich, daß wir ein wenig Etikettenschwindel betreiben, denn wir fühlen uns heute bei den unsicheren Künsten am sichersten. Sie stehen im faszinierenden Zwielicht der Mehrdeutigkeit, die unsere Interpretationslust herausfordert. Doch unsere Theorien sind hochmütige Gettotheorien. Wir vermeiden es, die geistige Fragwürdigkeit den ökonomischen Maßstäben zu konfrontieren, denenzufolge alles, was ein Kunstmuseum beherbergt, die Gütemarke eines „Könners“ zu tragen hat und folglich einen sicheren materiellen Wert verkörpert.

Werner Hofmann, der Direktor der Hamburger Kunsthalle, in einen Vortrag „Wieviel Ewigkeit für die Museen?“ bei der Tagung des Deutschen Museumsbundes.

William Saroyan

„Ich heiße Aram“ („My name is Aram“): die fiktiven Jugenderinnerungen machten seinen Namen in aller Welt bekannt. Als Sohn eines aus Armenien geflohenen Lehrers wurde William Saroyan am 31. August 1908 in Fresno/Kalifornien geboren. Eine Jugend wie aus dem Bilderbuch des alten Amerika: nach dem frühen Tod des Vaters ein Leben in Armut; aber der Zeitungsverkäufer, Gelegenheitsarbeiter, Journalist entdeckte sein Erzähltalent und debütierte 1934 mit Kurzgeschichten, die er unter dem durchaus autobiographisch zu verstehenden Titel veröffentlichte „Der wagemutige junge Mann auf dem fliegenden Trapez“. Die scheinbar kunstlose, dabei genau konstruierte, impressionistische Short Story meisterte er sein Leben lang. Daneben schrieb er Romane und Dramen („Mein Herz ist im Hochland“). Für sein Spiel über Menschen in einer Bar, „Einmal im Leben“ („The Time of Your Life“), erhielt er 1940 den Pulitzer-Preis. Aber selbst seinen amerikanischen Landsleuten war die immer gleiche Art, in der Saroyan, skrupellos sentimental und mit humoristischem Zwinkern, den „Amerikanischen Traum“ optimistisch herausputzte, zuviel: Seine späten Stücke („Lily Dafon“, „Pariser Komödie“) wurden in Wien oder Hamburg uraufgeführt. Jetzt, da im Amerika Reagans unverwüstliche Lebensfreude wieder gefragt sind, ist in Fresno der Autor gestorben, der sein Leben in vielen Erinnerungsbänden vor uns ausgebreitet hat, unter anderem in dem Buch „Tage des Lebens, Tage des Sterbens“. Auch andere Bücher verkünden Saroyans Lebensprogramm schon im Titel: „Fußtritt aus Liebe“, „Es endet in Gelächter“, „Freunde und andere Leute“, „Ich hab’ dich lieb, Mama“, „Söhne kommen und gehen, Mütter bleiben zurück“. Mit solchen Titeln wird man zu einem der am meisten gelesenen Autoren Amerikas. Und doch hat der Vielschreiber aus Kalifornien ein paar Bücher verfaßt, die zum Kanon der amerikanischen Literatur gehören, vor allem seine „Menschliche Komödie“.

Wer hat Angst vor Arno Breker?

In einem Berliner Einrichtungshaus, das sich „Club de l’Art“ nennt, aber bisher weder auf deutsch noch auf französisch in Kunstkreisen von sich reden machte, soll am 22. Mai eine Ausstellung mit Skulpturen von Arno Breker, seinerzeit von Adolf Hitler hoch geschätzt, eröffnet werden. Nun aber haben berufene und auch weniger berufene Vertreter von Kunst und Kultur in Berlin sich in einem Protest gegen diese Veranstaltung vereinigt, der in einem Appell an die Alliierten kulminiert, in dem Wolfgang Ludwig, der Vorsitzende des Berufsverbands bildender Künstler Berlin dieselben auffordert, „aus ihrer Verantwortung heraus“ die Breker-Ausstellung zu verbieten. Die Schutzmächte zum Schutz gegen Breker, der nie ein aktiver Ideologe war, sondern immer nur seine epigonale Post-Post-Klassizismus-Kunst machen wollte, damals wie heute? „Die innere Ruhe und internationale Achtung Berlins“ sieht Ludwig durch diese Ausstellung gefährdet – was man nach allem, wodurch Berlin in den letzten Monaten teils gefährdet wurde und teils sich selbst gefährdet hat, für einen besseren Witz halten mag. Bleibt also die Frage: Seit wann eigentlich wird, in Berlin oder anderswo, schlechte Kunst mit Ausstellungsverbot belegt?

Kulturwart für Hamburg