Was darf die Politik? Wer und was soll entscheiden? Was immer an Absichten, Motiven und Gründen den Rücktritt von Hamburgs Bürgermeister Hans-Ulrich Klose mitbestimmt haben mag: indem er diese Fragen aufgeworfen hat, markiert er eine neuralgische Zone in der Politik hochindustrieller, moderner Gesellschaften.