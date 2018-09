Mit vierzig fing sie ein neues Leben an, nicht ganz freiwillig, sondern eigentlich unter dem Zwang der Umstände. Ihr sehr viel älterer Mann, mit dem sie fünf Kinder hatte, war gestorben und hatte sie mittellos zurückgelassen. Sie mußte nun für sich und die Kinder, von denen das älteste schon 18 Jahre alt war, allein aufkommen. Während ihrer Ehe hatte sie still an der Seite des Mannes, gelebt, als hingebende Gattin und Mutter, wie eine ihrer Biographinnen schreibt. Auch jetzt, als Witwe, blieb sie noch unter seinem Einfluß, aber auf eine andere, selbständige Weise; sie war entschlossen, das verwirklichen zu helfen, wofür er als Rechtsanwalt und Politiker so leidenschaftlich eingetreten war, nämlich soziale Gleichberechtigung.

Doch schon bald mußte sie einsehen, daß sie dieses Ziel und andere Vorstellungen, die sie mit Hilfe ihrer ältesten Töchter und anderer durchzusetzen versuchte, auf dem Wege über verbale Argumentation und friedliche Verhandlungen nicht erreichen konnte. Sie gab aber nicht auf, sondern entschied sich für einen anderen Weg. „Taten, nicht Worte!“ Das war das Motto für ihr weiteres Vorgehen. Sie entschied sich für militante Aktionen, für Gewalt, für Rebellion.

Zunächst allerdings lief es nur darauf hinaus, daß sie und ihre Mitstreiterinnen sich bei Demonstrationen gegen die Polizisten, die gegen sie eingesetzt wurden, tätlich zur Wehr setzten, und daß einige von ihnen festgenommen und ins Gefängnis gesteckt wurden. Auch sie kam mehrmals ins Gefängnis, insgesamt achtmal, und zwar unter anderem wegen Vergehens gegen die öffentliche Ordnung, tätlicher Beleidigung, Anstiftung zur Gewaltsamkeit. Ihre höchste Strafe waren drei Jahre Zwangsarbeit, die sie allerdings nicht voll leisten mußte.

Alle diese Strafen waren für sie harte Zeiten physischer Entbehrungen. Es war – so Hilde Spiel in einem Aufsatz über sie – „eine endlose Kette mit den immer gleichen Gliedern Agitation, Provokation, Freiheitsentzug, Hungerstreik, Entlassung, neuerliche Agitation, und so fort. Sie sah sich... zum äußersten Kampfmittel gezwungen, war von der Dynamik, die sie selbst ausgelöst hatte, mitgerissen worden; die körperlich zarte, keineswegs sur tätlichen Aggression neigende Frau setzte nun auch ihre Gesundheit ein. Von den Leiden sollte sie sich nie wieder ganz erholen.

Als sie 52 Jahre alt war, erkrankte eines ihrer Kinder an Kinderlähmung. Durch eine Vortragsreise in Amerika – sie war eine sehr gute Rednerin – brachte sie das Geld für die ärztliche Pflege auf. Aber dann starb das Kind. Ein paar Jahre später – inzwischen war Krieg, und für diese Zeit ließ sie ihren Kampf gegen die Regierung ruhen, ja sie setzte ihre Kraft ganz für die nationale Verteidigung ein – adoptierte sie vier Kriegswaisen, die sie nach ihren eigenen Kindern auch noch aufzog.

In ihrem Kampf für ein Ziel, das inzwischen erreicht wurde und heute eine Selbstverständlichkeit ist, fand sie nicht nur Anerkennung. Sie und die mit ihr kämpfenden Frauen wurden oft verspottet. Und natürlich wurden ihre besonders gewaltsamen Methoden abgelehnt, etwa als sie das Haus eines Politikers mit Bomben bewarfen (allerdings zu einer Zeit, in der es nicht bewohnt war). Dennoch war ihr Aufstand, waren wohl auch die Methoden notwendig, um das Ziel zu erreichen. Sie selbst hat die volle Verwirklichung dieses Ziels nicht mehr erlebt. Seelisch müde, physisch erschöpft starb sie in ihrem 70. Jahr.

Viele Jahre später sagte ein Politiker anläßlich der Enthüllung einer Gedenktafel von ihr: „In ihr war eine Anführerin von magnetischer Kraft entstanden, eine geborene Rednerin und – eine Despotin.“

Wer war’s?