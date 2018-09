Von Harald Scholz

Alltag ist „en vogue“, auch der „unterm Hakenkreuz“. Diese Mode hat noch mehr Detailwissen über „Leben im Faschismus“ zutage gebracht. Man kann aber auch einen „lebensweltlichen“ Ansatz dazu nutzen, diesem Leben und seinen Versteinerungen an die Wurzel zu gelangen. Allerdings muß man sich dann auf eine Auseinandersetzung, auch über die eigenen Vorurteile, einlassen. Dann kann dieser Einstieg einen Prüfstein abgeben für die Aussagekraft von Faschismustheorien und zeitgeschichtlicher Essayistik.

Auf das Wagnis, den konkreten Nationalsozialismus in Deutschland in seinen Wirkungen auf die Menschen zu begreifen, sein verdecktes Weiterleben in der Bundesrepublik (nur hier?) sich zu vergegenwärtigen, lassen sich die meisten der 29 Beiträge des Rowohlt-Bandes ein:

„Terror und Hoffnung in Deutschland 1933 – 1945 – Leben im Faschismus“; herausgegeben von Johannes Beck, Heiner Boehnke, Werner Heinz, Gerhard Vinnai, Rowohlt Sachbuch 7381, Reinbek 1980, 528 S., 14,80 DM

Erinnerungen von „einfachen Leuten“ an jene zwölf Jahre werden auf vielfältigen Wegen und facettenreich ausgelotet, um Irritationen und Verstörungen individuellen und gesellschaftlichen Lebens nachzuzeichnen, aber auch, um Verdrängungsmechanismen und Widerstände, gegen eine Aufarbeitung von Lebenserfahrungen erkennbar zu machen.

Dieses „Lesebuch“ soll in erster Linie dazu dienen, zwischen persönlicher Erinnerung, tiefergehender Selbsterfahrung und Geschichts- und Faschismusdeutungen zu vermitteln. Die Rekonstruktion der Machtverhältnisse in einem Dorf (leider nicht über die gesamten zwölf Jahre hinweg), das Nachzeichnen der Perspektive sozialer Gruppen, auch der damals geächteten Homosexuellen, Rückerinnerungen an subjektive Erlebnisse – „Das Kind und der Kohlenklau“ – oder die Anleitung zur kritischen Vergegenwärtigung der damaligen Schulsituation vermitteln Anstöße, um die von der politischen Psychologie und Tiefenpsychologie gewonnenen Einsichten in das Hebelwerk totalitärer Machtausübung zu nutzen. Sie sollen helfen, Verstrickungen aufzuarbeiten, von denen die Industriearbeiterschaft nur dem Anschein nach ausgenommen war. Auch Bettelheims deprimierende Erfahrung der „Identifikation mit dem Aggressor“ im KZ wird berücksichtigt.

Der kontemplativ-dialogische Stil eines Lesebuches, das im übrigen auch den Motiven zu neofaschistischem Engagement in der Gegenwart nachgeht, wird freilich nicht in allen Beiträgen durchgehalten. Den jüngsten Autoren, aber auch den Beiträgen der Herausgeber ist anzumerken, daß sie sich der Herausforderung noch nicht voll bewußt geworden sind, die von den Analysen faschistischer Potentiale in der Lebenspraxis ausgeht. So wird wieder „akademisch“ (im schlechten Sinn, weil die eigenen Prämissen nicht hinterfragend) Geschichte abgehandelt oder im Hinblick auf eine „einzige“ Alternative gedeutet, wobei diese Alternative dann sozialistisch oder auch „grün“ aussieht.

Vermutlich ist dem Buch dadurch eine größere Zahl vornehmlich jüngerer Leser zu sichern. Doch wird so der Weg wieder verschüttet, den die meisten Autoren zu bahnen suchen: in eine menschlicher gelebte Zukunft, in wacher Wahrnehmung der von Not und Ängsten provozierten wahnhaften Realitätsverleugnung, welche schließlich zur Bejahung, ja Identifizierung mit der Gewalt führte – mithin einer Gefahr, die auch heute noch gegenwärtig ist und die nicht allein durch „Antifaschismus“ gebannt werden kann.