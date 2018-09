Ein bedeutender (irrender?) Künstler war er nie; nur ein österreichischer Fachmann zählte seine pathetische Marmor-Gigantomanie früh schon zum „Schönsten, was in Deutschland je geschaffen wurde“. Dieser zarte Kunstsinn brachte dem Betroffenen Ruhm, Riesenateliers mit eigenem Gleisanschluß und Geld, Geld, Geld. Denn der da lobte hieß Adolf Hitler – und der Belobigte, der heute 81jährige Arno Breker, Marmorlieferant für Kitsch und Heldenposen en gros und weniger en detail, hat von allem nichts gewußt: „In dieser Zeit und mit dieser Arbeit habe ich einem Regime gedient, dessen Verbrechen, dessen Unmenschlichkeit, dessen Unwertigkeit gerade mir weder bewußt noch von mir unterstützt wurden. Ich sage deshalb in aller Deutlichkeit: ich distanziere mich entschieden vom Nationalsozialismus und von den Verbrechen, die in seinem Namen begangen wurden.“

Da muß sich der Träger des Goldenen Parteiabzeichens und ehemalige Präsident der Reichskammer der Bildenden Künste schon – etwa von dem Architekturhistoriker Julius Posener – fragen lassen: „Als am 1. April 1933 die jüdischen Läden boykottiert wurden, da haben Sie das für einen Aprilscherz gehalten, nicht wahr, Herr Breker? Als am 9. November 1938 allenthalben in deutschen Städten die Synagogen in Flammen aufgingen, sagten Sie wohl: „Welch ein merkwürdiger Zufall, daß überall gerade die jüdischen Gotteshäuser Feuer langen!“

Nur: deswegen Ausstellungsverbot? Riefenstahl-Filme, Goebbels-Tagebücher, Speer-Memoiren – das ja? Und Brekers Relief „Kameraden“ (meistreproduziertes „Werk“ der NS-Plastik) – das nein? So unlogisch wie unangemessen; so unhistorisch, übrigens. Wenn die Funktionäre in Ost-Berlin es über sich bringen, Rauchs bronzenen Friedrich II. wieder über die „Linden“ reiten zu lassen – nun, dann müssen wir nicht gleich mit dem Mondsüchtigen Cocteau Breker-Plastiken für die Place de la Concorde fordern; aber dann müssen wir auch nicht die Sturmglocken der Kulturrevolution läuten. „Niedriger hängen.“

Ein privater Galerist (auch wenn er eher auf Boutiquenschick spezialisiert ist) muß das Recht haben, den damals fabrizierten bedrohlichen und heute fabrizierten banal-niedlichen Kitsch zu zeigen. Wie wir das Recht haben; das Ding beim Namen zu nennen, nicht wie Helmut Kohl eine „herausragende Leistung“ zu entdecken, und das Sammeln dem sich ja nie verspekulierenden Hause Gerling zu überlassen.

Man darf sich aber auch erinnern: Ozeanüberflieger Lindbergh, beim Betrachten eines Ikarus-Reliefs des Bläh-Meisters, sagte zu dem: „Nach meinen Erfahrungen haben Sie etwas vergessen, nämlich das wichtigste – den Absturz!“

F. J. R.