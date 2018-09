In einer Woche wählt Frankreich ein neues Parlament. Die Sozialisten hoffen wieder auf einen großen Sieg.

Seit Montag ist wieder Wahlkampf in Frankreich. Die amtlichen Anschlagtafeln, kaum von den Konterfeis der Präsidentschaftskandidaten gesäubert, stehen schon auf den Straßen. Doch die Franzosen interessieren sich nur am Rande für das, was ihnen die Parteistrategen als entscheidende Schlacht für die französische De-Schlacht ans Herz legen. Dabei geht es am 14. und 21. Juni um die Zusammensetzung der Nationalversammlung und damit um die Frage, ob der sozialistische Staatspräsident François Mitterrand mit einer linken Mehrheit regieren kann oder gegen eine rechte Mehrheit regieren muß.

Mitterrand hat sich bisher zurückgehalten. Er will der Präsident aller Franzosen sein, nicht der Mann einer Partei. Das unvermeidliche Geschäft des Stimmenfangs überläßt er seiner Regierung, und die ließ bisher nichts von einer Politik spüren, die Frankreich verändern könnte. Die dominierenden Vokabeln heißen eher Realismus, Geduld, Disziplin als Phantasie, Eile oder gar revolutionärer Eifer.

Der Machtwechsel vollzog sich bisher in demokratischer Gelassenheit, ohne eine Spur von Unruhe in der Öffentlichkeit oder Auflösungserscheinungen in der Wirtschaft. Die Gewerkschaften, immer für eine Mobilisierung der Basis gut, mahnten ihre Anhänger zur Besonnenheit. Die Kommunisten schlugen plötzlich Töne an, als sei einer der Ihren Staatschef geworden.

Vor diesem Hintergrund war die Regierung vor allem darauf bedacht, der großen Hoffnung auf mehr soziale Gerechtigkeit Nahrung zu geben. Sie erhöhte Renten, Familienbeihilfen und die gesetzlich garantierten Mindestlöhne. Immer wieder betont Premierminister Pierre Mauroy, der Wandel müsse sich nach den finanziellen Möglichkeiten richten, es komme auf den langen Atem an. Auch in der französischen Staatskasse fehlt es an Geld, und der angekündigte Nachtragshaushalt zur Finanzierung der sozialen Maßnahmen wird das Loch noch vergrößern. So mutet die Regierung den Wählern Geduld zu – aber auch höhere Benzin- und Metropreise.

Bei einer Reihe von Beschlüssen ist ohnehin offen, ob das linke Wählervolk sie günstig aufnimmt. So hat der Präsident einen zum Tode verurteilten Mörder begnadigt und keinen Zweifel daran gelassen, daß die Guillotine während seiner Amtszeit nicht betätigt wird. Solche Ankündigungen sind in Frankreich nicht unbedingt populär. Auch der inzwischen verordnete Ausweisungsstopp für Ausländer (vor allem für afrikanische Gastarbeiter) wird bei vielen eher Mißbilligung als Zustimmung hervorrufen. Selbst die Entscheidung, das Kernkraftwerk im bretonischen Plogoff zumindest vorerst nicht zu bauen, wird wenig Stimmen bringen; in Frankreich lehnt nur eine Minderheit die Kernkraft ab.

Mitterrand und seiner Regierung geht es zunächst vor allem darum, glaubwürdig zu erscheinen. Mehr als ein paar symbolische Wegmarken lassen sich in den kurzen Wochen der parlamentslosen Zeit ohnehin nicht setzen. Da vertrauen die Sozialisten lieber darauf, daß im Sog der gewonnenen Präsidentschaftswahlen viele noch zögernde Wähler der Mitte zu ihnen überwechseln werden – sie setzen auf die „Dynamik des Sieges“.

Klaus-Peter Schmid (Paris)