Hannover: „Rauch – Handzeichnungen und Radierungen“

Karikaturist ist ein albernes Wort; zumindest klingt es in meinen Ohren immer ein wenig nach den früher auf Rummelplätzen auftretenden „Schnellzeichnern“: Papst angeschossen – Türkenhand gezeichnet; hélas. Gut, das übernehmen heute die Photoagenturen. Hans Georg Rauch, das zeigt nicht zuletzt die hervorragend präsentierte Ausstellung, ist erst einmal Zeichner; und zwar einer der allerersten Kategorie. Natürlich schwirren einem Namen durchs Gedächtnis, wenn man sich da wieder und wieder von einem Blatt ansaugen läßt – George Grosz, Daumier, Saal Steinberg (den er angeblich bewundert, ich wußte das nicht bisher). Aber es gibt etwas unverwechselbar Eigenes der Rauch’schen Arbeiten, eine ganz spezifische Symbiose aus Stil und Idee, die nur ihm gemäß ist und das Meisterhafte der Federzeichnungen, Kaltnadelradierungen und Ätzungen ausmacht. Was ist es? Mir scheint, eine Mischung aus drei Elementen: Kälte; technische Sorgfalt; Frechheit. Die Lakonie, mit der er in der eigenen Biographie seine Bundeswehrzeit schildert, wird Instrumentarium: „Anschließend lernte ich gehen, stehen und töten. Damit war die geistige Ausbildung zum Karikaturisten abgeschlossen.“ Die erste Arbeit des Achtzehnjährigen war eine Adenauer-Karikatur anläßlich der deutschen Wiederbewaffnung. Den Wirkmechanismus seiner Blätter hat ein Fachmann, Manuel Gasser, genau charakterisiert: „Die Schwierigkeit beginnt damit, daß Rauch den umgekehrten Weg geht wie die meisten anderen Karikaturisten. Denn während diese ihr Publikum dadurch amüsieren, daß sie Dinge und Situationen, die der Durchschnittsmensch ernst nimmt, als komisch empfinden und darstellen, gelangt Rauch dadurch zur komischen Wirkung, daß er Dinge ernst nimmt, die allen anderen Hekuba sind... die Betrachtung seiner Federspiele (kommt) der Auflösung eines Kreuzworträtsels oder einer Schachaufgabe gleich... Der Beschauer wird aktiviert, er wird zum Partner, zum Komplizen des Zeichners gemacht, und der Gewinn, den er aus der Beschäftigung mit diesen Rauchzeichen zieht, besteht nicht zuletzt in der Genugtuung darüber, den Listen und Tücken des Autors auf den Sprung gekommen zu sein.“ Nur: was jetzt in Hannover zu sehen ist, geht weit darüber hinaus; und zwar an „Haltung“ wie an Können. Die Farbzeichnungen (von denen ich nicht wissen möchte, wieviele Wochen er an einer einzigen arbeitet) führen einen unendlich variationsmächtigen, detailbesessenen Künstler vor. Das artistische Raffinement entspricht seiner Weltsicht: Form aus Ekel. Rauch läßt mit Blättern wie „Fans“, „Nordkurve“ oder „Popfestival“ die amüsanten Zierate Steinbergs weit hinter sich. Er ist – und das tut Kunst immer gut – von seinem Gegenstand ziemlich weit entfernt; weiter, als Grosz es von seinen Nutten und Neppern war, die ja stets auch ein Quentchen Selbstkarikatur bargen. Diese Ferne schafft eine ästhetische Präzision und abgelöste zeichnerische Qualität, die mich vermuten lassen: Hans Georg Rauch zeichnet mit dem Gehirn. So ist das Vergnügen, das seine Blätter bereiten, ein sehr seltenes: lüsterne Ratio. (Wilhelm-Busch-Museum bis zum 2. August, Katalog 18 Mark) Fritz J. Raddatz

Hamburg: „Alte und Moderne Kunst – Auktion Hauswedell & Nolte“

Das Bedeutendste, was die Hamburger Frühjahrsauktion aufzuweisen hat, ist ein Hauptwerk von August Macke, die „Spaziergänger am See“, entstanden 1912 und noch im gleichen Jahr in der epochalen Sonderbundausstellung in Köln zu sehen. Es handelt sich um die erste Fassung des Themas, das Macke seitdem häufig beschäftigt hat, in noch betont kantigen, spitzen Einzelformen, die später abgeschliffen und weicher werden. Bei Vriesen ist das Bild ausführlich beschrieben, sein Verbleib galt als unbekannt, bis es jetzt aus Privatbesitz auftauchte (Schätzpreis 300 000 Mark). Von Jawlensky werden nicht weniger als sechs Gemälde angeboten, die seine Entwicklung von 1909 bis 1937 („Stilleben mit Blumen und Früchten“ auf 140 000 Mark taxiert) mit signifikanten Beispielen belegen. Auch Rohlfs ist mit einer größeren Werkgruppe vertreten – ob die extrem unterschiedliche Bewertung der frühen und späten Arbeiten gerechtfertigt ist, bleibt abzuwarten („Oberweimarer Brücke“ um 1889 nur 5000 Mark, „Der gute Hirte“ von 1918 dagegen 60 000 Mark!). Unter den „Brücke“-Malern dominieren diesmal Pechstein und Schmidt-Rottluff. Schiele, der einmal ein Geheimtip war, wird heute hoch favorisiert: Ein Aquarell aus der Reihe seiner Selbstbildnisse von 1910 („Kniender Mann“) ist mit 12 000 Mark, sein Plakat für die Secessionsausstellung von 1918 mit 12 000 Mark angesetzt. Von Christian Schad kommt das Porträt Papst Pius XI., das er 1925 in Neapel gemalt hat, unter den Hammer (40 000 Mark). Unter der modernen Druckgraphik ist ein umfangreiches Grieshaber-Konvolut hervorzuheben mit vielen bekannten Titeln wie dem „Osterritt“, der kompletten Folge vom „Engel der Geschichte“, dem „Totentanz von Basel“ und den späten „Hellas“-Holzschnitten von 1979 und 1980. In der Abteilung Kunst des 15. bis 19. Jahrhunderts verdienen Zeichnungen von Nicolas Berchem, von dem Rembrandt-Schüler Nicolaes Maes („Isaak segnet Jakob“) und eine großformatige Federzeichnung des Deutschrömers Johann Christian Reinhart („Felslandschaft mit badender Diana“, 40 000 Mark) besondere Beachtung. Schließlich ein großartiges Beispiel deutscher Porträtmalerei des 16. Jahrhunderts von Lutger tom Ring. d. Ä., der in den Museen von Münster und Braunschweig glänzend vertreten ist: das „Bildnis Sir William Hewett“, Bürgermeister von London (50 000 Mark). (Versteigerung vom 11. bis zum 13. Juni, Kataloge 10 und 35 Mark)

Gottfried Sello

Wichtige Ausstellungen

Berlin: „Realismen in Europa 1919–1939“ (Staatliche Kunsthalle bis 28. 6., Katalog 45 Mark)