Inhalt Seite 1 — Nicht allein in die City Seite 2 Auf einer Seite lesen

Elisabeth, deutschstämmige Professorenfrau und nebenamtliche Reiseführerin in Atlanta, ist nicht optimistisch: „Die heimliche Hauptstadt des amerikanischen Südens gerät mehr und mehr in Schwierigkeiten.“ Vielleicht hat sie recht. Eine das ganze Land erschütternde Mordwelle an schwarzen Kindern könnte sichtbares Fanal dieser Situation sein. Allerdings – die städtischen Probleme liegen dabei wohl weniger im Gegensatz zwischen Schwarz, und Weiß, wie man auf den ersten Blick vermuten könnte, sondern mehr in der Kontroverse zwischen arm und reich. Die Hauptstadt von Georgia, von der einst gesagt wurde, sie sei zu beschäftigt, um hassen zu können, droht an eben dieser profitorientierten Geschäftigkeit zu ersticken.

Während der Rassenunruhen der fünfziger und sechziger Jahre, als Martin Luther King in der Ebenezer Baptist Church seiner Heimatstadt Atlanta zum friedlichen Protest gegen die Unterdrückung der Farbigen aufrief und das Land von blutigen Krawallen erschüttert wurde, blieb die Stadt selbst von dieser Gewalt verschont. Gemeinsam versuchten Schwarze und Weiße, die Integration des mehr als die Hälfte umfassenden farbigen Bevölkerungsteils in bislang weißen Schulen und Stadtteilen durchzusetzen. „Mit Erfolg“, meint Elisabeth, die mit Martin Luther King bekannt war.

Heute bezeichnet man Atlanta als Zentrum schwarzer Intelligenz und Wirtschaftsmacht. Mehr als die Hälfte der örtlichen Millionäre sollen Farbige sein, wird erzählt. Wirtschaftlich gesehen ist die Stadt ungemein expansiv. 439 der laut Fortune Magazine 500 größten amerikanischen Firmen sind mit ihrem Hauptquartier oder zumindest einer Regionalverwaltung in Atlanta vertreten. Amerikas Exportschlager Coca-Cola wurde hier erfunden und trat seinen Siegeszug um die Welt an, die Firmenzentrale ist noch heute in der Stadt.

Die Zahl der freien Arbeitsplätze liegt überdurchschnittlich hoch, weit höher allerdings ist die Quote arbeitsloser Schwarzer. Sie sind nicht ausreichend qualifiziert für diese offenen Stellen. Oft sind sie seit mehr als drei Generationen im Elend zu Hause und haben trotz guter Schulangebote kaum eine Chance, sich aus dem Teufelskreis ihrer von Wohlfahrtsunterstützung, Prostitution und Kriminalität bestimmten Umgebung zu lösen.

Die Beschäftigungslosenrate der 16 bis 19 Jahre alten Farbigen liegt in Atlanta bei 45 Prozent, die der gleichaltrigen Weißen mit 27 Prozent deutlich darunter. Insgesamt sind acht Prozent der Bevölkerung ohne Arbeit. Rauschgifthandel und Kriminalität sind in Georgias Metropole an der Tagesordnung – auch Touristen bekommen das jetzt zu spüren. Ihnen wird empfohlen, tagsüber nicht allein durch die Innenstadt zu spazieren und diese bei Nacht ganz zu meiden. Was nicht so ganz leicht ist, denn die meisten großen Hotels liegen in der City. Angeblich hat Atlanta die relativ höchste Zahl an Mordfällen von allen amerikanischen Großstädten. Erst kürzlich wurden das örtliche Hilton-Hotel und die Stadtverwaltung von der Witwe eines Arztes auf 200 Millionen Dollar Schadensersatz verklagt. Ihr Mann war am hellichten Tag vor dem Hotelportal von einem Straßenräuber erschossen worden. Man hat diese Erzählungen im Ohr, wenn man durch die meist leeren Straßen der Innenstadt geht. Was mag daran wohl wahr sein, fragt man sich und kann einen ängstlichen Blick zurück nicht unterdrücken. Eine Situation, die auch amerikanischen Tourismuskaufleuten Sorge macht. Denn immerhin ist das „Tor zum Süden der USA“ einer der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte des ganzen Landes – ausgestattet mit dem größten Verkehrsflughafen der Welt, durchquert von drei wichtigen Interstate Highways, angesteuert von den Überlandbussen von Greyhound, Southeastern Stages und Trailway, Relaisstation der Amtrak-Eisenbahnlinien nach Washington/New York bzw. nach New Orleans. Fast 10 000 Hotelbetten stehen in der 400 000 Einwohner zählenden City zur Verfügung, mehr als eine Million Kongreß-, Messe- und Geschäftsreisende kamen 1980 in die Stadt.

Auch deutsche Reiseveranstalter bieten in Atlanta Stopover-Aufenthalte an. Einige von ihnen weisen auf die Probleme hin, allerdings erst bei der Buchung, im Katalog bleiben die Schattenseiten der Stadt unerwähnt. Und letztlich, ähnlich wie andere Metropolen der Welt, ist die Stadt zu interessant und zu kontrastreich, um von Reisenden boykottiert zu werden. Fast könnte man Atlanta sogar schön nennen.

Die Innenstadt ist beinahe so beeindruckend wie New Yorks Manhattan. An der 46 Kilometer langen Peachtree Street treffen moderne Stahlund-Glas-Wolkenkratzer auf verschnörkelte, alte Geschäftshochhäuser. Großflächige Parks lockern die Steinlandschaft auf. In der „Northside“, Atlantas guter Stube, ducken sich hochherrschaftliche Villen und kleine Schlösser in baumreiche Hügellandschaften. Man sagt, hier wären die zweitausend reichsten Familien der Stadt zu Hause, ein Fünftel von ihnen ist schwarz. Vor manchem Prachtbau steht ein Warnschild: Achtung, private Sicherheitspatrouille. Die Realität ist überall präsent.