Belebendes Zusammenspiel von Muskeln und Moral: Festival des französischen Theaters in Saarbrücken

Von Ludwig Harig

Saarländische Blödsinnige und Wahnhafte, auch Schizophrene und Psychopathen leben in Merzig, in der früher so genannten Nervenheilanstalt, die heute nur noch, sehr allgemein, Landeskrankenhaus Merzig heißt; Ist nicht dieser zarte Euphemismus vielleicht sogar eine saarländische Qualität, denn in ihm verbirgt sich nicht nur die kranke Welt der Leistungsträger, o nein, unter dieser Haut, dieser Falte des "olympischen Scheins", wie Nietzsche sagt, regt sich auch ein stimulierender Drang nach Glückseligkeit, und sei es nur eine augenblickliche eudämonistische Aufwallung, die den Vielbeschäftigten ungerührt läßt. Bevor nämlich die dramatischen Ereignisse des musikalischen Schauspiels "Endstation" von Harald Weiss, das am vorletzten Freitag: im Rahmen der SR-Veranstaltungsreihe "Musik im 20. Jahrhundert" seine Uraufführung erlebte, zu Ende war, sagte in der Halle des Hauptbahnhofs von Saarbrücken ein dynamisch aussehender junger Herr mit schwarzem Aktenkoffer zu mir: "Bin ich hier in Merzig oder auf dem Saarbrücker Hauptbahnhof?"

Der Herr war mitten in einen Aufbruch der Kinder und Narren geraten, denn nie zuvor hat jemand so heftig gewinkt wie bei der Abfahrt des Schnellzugs nach Paris an diesem 29. Mai, nie haben sich Menschen so bewegt in den Armen gelegen wie beim Abschied in diesem Stück. "Die Kunst ist ein Stimulans zum Leben", sagt Nietzsche, "ein Tonikum", Euphemismus und Euphorie, Eurhythmie und Eudämonismus: das griechische ist zum saarländischen Präfix geworden, ein Stimulans für alle Verzagten.

Die Kinder und Narren sind ins 21. Jahrhundert aufgebrochen. Oskar Lafontaine, Saarbrückens Oberbürgermeister mit französischem Familiennamen, eröffnet die "Perspectives du Theatre ’81", die "Woche des jungen französischen Theaters" im Festsaal der Modernen Galerie. Er begrüßt Künstler und Honoratioren, verspricht die Fortsetzung des Unternehmens und überläßt seinen Platz am Rednerpult Jochen Zoerner-Erb, der "Seele des Festivals", dessen Budget, obgleich nicht höher als das Defizit des letztjährigen Theatertreffens in München, wegen der angespannten Haushaltslage der Stadt lange Zeit ungesichert war. Zoerner-Erb, noch bis zum Sommer Dramaturg am Staatstheater Saarbrücken, nennt die Förderer, die Saarbrücken zum internationalen Festspielort haben werden lassen; "im Herzen Europas", sagt er, wo einmal im Jahr, progressives, nicht-etabliertes Randtheater aus Frankreich zu sehen sei.

Georges Schiocker, der Theaterkritiker aus Paris, spricht vom Theater, das den ganzen Menschen erfaßt, er nennt Saarbrücken den einzigen Ort Europas, an dem es überhaupt ein fremdsprachiges Kulturangebot gebe. Liebevoll begrüßt er die kafkaschen Hungerkünstler aus Frankreich, er modifiziert, er umspielt, er entgrenzt das gerettete Vergnügen". "Raus aus den sakrosankten Theatersälen", sagt er, und tatsächlich, als die arglosen Saarbrücker zu Brezeln und Riesling ins Foyer schreiten, da bricht eine Horde von Kosaken ein, läßt eine Ratte aus der Falle frei, zündet Sprengkörper und schleudert Weingläser ins erschreckte Publikum. Museumsdirektor Koeltzsch sieht die tiefe Hufspur des Kosakengauls im Solnhofer Schiefer, und der Hausmeister der Galerie betrachtet den verwüsteten Rasen vor dem Musentempel. Die Kosaken des "Cirque Aligre" haben gegen einen ausgestopften Sack mit Hörnern einen martialischen Stierkampf ausgefochten, der letzte Reiter reißt eine Saarbrückerin hinter sich auf den Sattel und reitet davon. Der Spuk ist zu Ende, das Festival beginnt.

Im "Theater im Stiefel" am St. Johanner Markt spielen Jean Hürstel und Michel Sirey von der "Action Culturelle du Bassin Houiller Lorrain" ihr Handpuppenspiel "Behren à tire d’aile". Es sind drei Engel, ein weißer, ein roter und ein grauer, die mit vollem Flügelschlag durch die Geschichte des lothringischen Dörfchens Behren reisen. "Coquerico!" ruft der Hahn nach der einen, "Kikeriki!" nach der anderen Seite. "Uffstehn, schaffe gehn!" sagt der Engel zu den Bergmannsbauern, und so wie die beiden Mimen das Schicksal ihres Dorfs mit Vorkriegsfrieden, Krieg und Nachkriegsfrieden – von der französischen Seite her spielen, so erkennen die Saarländer ihr gleiches Schicksal von der deutschen Seite her in diesem dialektischen Stück. Am Ende sind die Wiesen und Acker des Dörfchens, das, im Holzmodell nachgebaut, zugleich Bühne und Bühne auf der Bühne ist, mit Hochhäusern übersät, und der Engel, jetzt grau und grämlich, sagt: "Uffstehn, die Citéspatze kann die Quetsche geklaut." Doch wenn nicht ganz am Ende ein blühendes Bäumchen hinter dem Dorf erschienen wäre, dann hätte das Kind im Zuschauerraum nicht sagen können, tröstlich und selber getröstet: "Jetzt fangt alles widder von vorne aan."