Gewerkschaften und Regierung wollen die Unternehmer Österreichs nicht verunsichern

Öffentliche Schelte von Bundeskanzler. Bruno Kreisky mußte Sozialminister Alfred Dallinger vergangene Woche einstecken. Minister Dallinger, gleichzeitig auch Chef der wichtigsten Einzelgewerkschaft innerhalb des österreichischen Gewerkschaftsbundes, hatte sich mit seinen Forderungen innerhalb kurzer Zeit zum Buhmann der heimischen Wirtschaft gemacht. Ausgerechnet en einer Zeit spektaluärer Firmenzusammenbrüche (wie Klimatechnik, Funder, Kneissl) profilierte sich der Boß der Angestelltengewerkschaft und prominenter Anwärter auf die Nachfolge Anton Benya als Chef des Gewerkschaftsbundes mit der Forderung nach mehr Urlaub, weniger Arbeitszeit und innerbetrieblicher Mitbestimmung, die laut Dallinger „notfalls mit innerbetrieblichen Widerstandsmaßnahmen“ durchgesetzt werden sollten.

Die Reaktion von Bundeskanzler Kreisky und Anton Benya, Chef des allmächtigen Gewerkschaftsbundes, erfolgte prompt. Kreisky verkündete sofort an die Adresse der Sozialpartner, daß „alle Maßnahmen nur im Einvernehmen mit der Wirtschaft durchgezogen werden“. Keine neuen Lasten für die Wirtschaft heißt die Devise, mit der die ohnehin von Sorgen geplagte Wirtschaft beruhigt werden soll.

Zu dieser Therapie gehört auch die „vernünftige Lohnpolitik“ des österreichischen Gewerkschaftsbundes, die selbst von einigen Unternehmern in den vergangenen Monaten mehrfach gelobt wurde. Gewerkschaftschef Benya läßt auch jetzt keinen Zweifel daran, daß sich die bevorstehenden Lohnrunden an den „wirtschaftlichen Gegebenheiten“ orientieren werden. Benya: „Man kann aus der Wirtschaft nur so viel herausholen, als erarbeitet worden ist.“

Erich Schmidt, Chefdenker im Stab von Anton Benya: „Das kann auch in manchen Jahren Entwicklungen bedingen, die kaum oder gar keine Reallohnzuwächse ermöglichen.“ Grundsätzlich ist die österreichische Lohnpolitik aber, so Schmidt, „wachstumsorientiert“.

In den vergangenen Jahren konnten damit gute Zuwachsraten im Vergleich zu anderen Industriestaaten erreicht werden. Die Benya-Formel von 2,5 Prozent Reallohnerhöhung pro Jahr im langjährigen Durchschnitt als lohnpolitisches Ziel führte Österreichs Arbeitnehmerschaft mittlerweile an Europa-Lohnniveau heran. Diese Entwicklung wurde in den vergangenen zwei Jahren durch eine Reihe wirtschaftlicher Störfaktoren wie etwa die rasante Steigerung der Energiepreise gebremst“ (Schmidt). Als Trostpflaster für die mageren Lohnerhöhungen hat der Gewerkschaftsbund nun eine Verhandlungsrunde mit dem Finanzminster Herbert Saldier eingeleitet. Ziel: eine Lohnsteuersenkung.

Ursprünglich mit 1,7 Milliarden Mark per 1. Januar des kommenden Jahres vom Gewerkschaftsbund gefordert, zeichnet sich nun auch an dieser Front ein Einlenken, des Gewerkschaftsbundes ab. Der Grund: die leeren Kassen des Staates, der ein drohendes Budgetdefizit von mehr als 5,7 Milliarden Mark bewältigen muß. Und wo nichts ist, hat auch der Kaiser sein Recht verloren, besagt ein österreichisches Sprichwort, das sich offenbar auch die Gewerkschaften in Österreich zu eigen machen wollen.