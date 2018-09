Wilhelm Bruns: „Die Uneinigen in den Vereinten Nationen: Bundesrepublik Deutschland und DDR in der UNO“. Das Buch ist ein erster – und gelungener – Versuch, die UN-Politik der beiden deutschen Staaten umfassend zu analysieren. Zum Beispiel: Wie haben sie abgestimmt? Wie stark fühlen sie sich den Idealen der Vereinten Nationen verpflichtet? Bruns: „Während die DDR in nahezu 100 Prozent der Fälle mit der UdSSR gestimmt hat, sind die Abweichung gen der Bundesrepublik von den USA erheblich – in jeder Generalversammlung zwischen zehn- und zwanzigmal.“ Die DDR – so das nüchterne Fazit des Autors – verfolgt eine Politik der selektiven Mitarbeit, in den Unterorganisationen ebenso wie in der multilateralen Entwicklungshilfe. „In die meisten Fonds zahlt sie nichts.“ Wo beide zahlen, „läßt sich ein Verhältnis von über 1:40 zu Lasten der DDR feststellen. Den Entwicklungsländern ist diese Diskrepanz in den Leistungen nicht verborgen geblieben“. Ein nützliches und wichtiges Buch, das eine Lücke in der Literatur zur UN und Deutschlandpolitik füllt. (Verlag Wissenschaft und Politik, Köln 1980; 160 S., 24,– DM.) Josef Joffe