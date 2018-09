Odoch, das ist jedesmal ein schöner Zorn, wenn unsere Abgeordneten, besonders die in Bonn, sich ihre Diäten „schon wieder“ und „selber“ erhöht haben. Da sie das gewöhnlich mit dem äußersten Ungeschick tun, haben es sogar nachsichtige Bürger schwer, die Zulage mit den eigenen fünf (oder weniger oder mehr) Prozenten zu vergleichen, die eine Gewerkschaft ihnen bitterlich erstritten hat. Und nun sollte nicht auch der andere Zorn Flügel kriegen, weil dieselben Abgeordneten sich in ihrer Großmannssucht vollständig neue Parlamentsgebäude bestellt hatten, mit dem größten Plenarsaal von Europa, mit den komfortabelsten Arbeitszimmern für sich und ihre Assistenten und Sekretärinnen? Doch nun, scheint’s, darf der Jubel ausbrechen: Das Geld ist alle, die Träume sind verflogen, die Ansprüche gestrichen, das Parlament wird gar nicht neu gebaut. Nachdem es die Bundesregierung schon beschlossen hatte, haben es nun die Abgeordneten am 5. Juni auch getan. Es ist ihnen überhaupt nicht schwergefallen.

Aber halt, sagte da der Abgeordnete Peter Conrad! in der Haushaltsdebatte des Bundestages letzte Woche, „es stimmt doch nicht, daß nur Geldmangel der Grund dafür ist, daß wir diese Neubauten nicht weiterverfolgen. Nein, das Ende dieser zehnjährigen Planung ist auch ein Resultat unserer Kleinmütigkeit, ist ein Resultat des mangelnden Selbstbewußtseins dieses Parlaments und seiner Haushälter, die doch jeden Neubau für die Bundesregierung, ja selbst das Gästehaus bewilligt haben, die uns selber aber, dem Parlament, nicht nur die angemessenen Arbeitsmöglichkeiten, sondern auch die bauliche Selbstdarstellung verweigern: die Repräsentation.“ Dabei hätten wir doch, sagte Conradi in seiner Rede, „eine repräsentative Demokratie; keine bürokratische Demokratie, auch wenn es ein paar Leute anders wollen“.

Wer immer diese anderen Leute sind: Es werden ihrer immer mehr, und die Versuchung, die parlamentarische Auseinandersetzung zu lenken, zu glätten, das Risiko der Meinungen zu vermindern, ist stärker als je. Dabei war es doch eine der Hoffnungen, die der projektierte Plenarsaal nach dem überzeugenden Entwurf des Architekten Günter Behnisch und seiner Partner provozierte: daß das Halbrund der Sitze die Konfrontation belebe, also die Diskussion, das Argumentieren, die Debatte Aug’ in Auge beflügele. Eben das ist es, was Conradi am alten Bundeshaus irritiert: unwirtlicher Plenarsaal, unglückliche Sitzordnung, die „viel mehr zur Vorlesung verführt als zur Debatte, und die triste Langeweile dieses Raumes“. Seine architektonische Dürftigkeit, findet er, spiegele etwas von der politischen Kultur wider – „oder von der Unkultur unserer Parlamentsdebatten“.

Für das Scheitern des außerordentlichen Bauprojektes, des ehrgeizigsten, schwierigsten, auch teuersten, in dem sich die „Demokratie als Bauherr“ hätte bewähren sollen, gibt es viele Gründe, nicht zuletzt den: Die gewählten Vertreter des Souveräns waren zwar stets an der Quadratmeterzahl ihrer künftigen Büros, niemals aber an der Aufgabe interessiert, die Verfassung sichtbar und einprägsam darzustellen.

So mangelte es ihnen an der Courage, das Jahrhundertwerk zu wagen, wie an der Leidenschaft, für seinen baukünstlerischen Ausdruck zu streiten, mehr: Sie haben offensichtlich nicht begriffen, worum es ging. Wer von ihnen erinnerte sich schon der temperamentvollen Rede Adolf Arndts vor zwanzig Jahren: „Immer ist es ein Alarmzeichen für die Demokratie, sobald aus einer Gesellschaft, die Vergeudung keineswegs scheut, der Fanatismus einer angeblichen Sparsamkeit laut wird, daß die Gesellschaft es ja gar nicht wert sei, sich selber in Bauten Organe zu geben, die dem Gemeinsamen gewidmet sind.“

Es hatte einen quälenden Architekten-Wettbewerb gegeben; über ihn hatte eine Jury unbeherzt entschieden; die Bundesbaubürokraten hatten sodann zugepackt und von den beiden ausgewählten Architekten immer mäßigere Varianten erzwungen. Deshalb empfindet man die Klage über das Elend der Unternehmung am Ende als beinahe befreiend: Der Bundestag war ein jämmerlicher Bauherr – die Bundesrepublik aber darf froh sein, daß ihr eine zuletzt mittelmäßige Selbstdarstellung erspart geblieben ist.

Manfred Sack