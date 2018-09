Séparée: Ein Herz für Verliebte zeigt der fränkische Luftkurort Müggendorf. Der Fränkische-Schweiz-Verein hat die lauschige „Verlobungsecke“, die nach einem Hangrutsch vor drei Jahren zerstört worden war, jetzt wieder zugänglich gemacht. Wer die verträumte Ecke finden will, verlasse den Ort über den Felsensteig in östlicher Richtung.

Morgenvesper: Mit dem Slogan „Wo man den Gast zum Freunde macht“ wirbt der Erholungsort Uhldingen-Mühlhofen am Bodensee, und sogar der Bürgermeister läßt es sich nicht nehmen, nach Kräften mitzumachen. Jeden Montagvormittag bittet er die neuangekommenen Feriengäste zur Kontaktaufnahme und zur Vesper mit Brezeln und Most ins Rathaus.

Mischkultur: Im Starnberger Fünfseenland können Gourmets nicht nur deftig-bayerisch Schweinsbraten mit Knödeln essen, sondern auch lernen, wie man kocht. Allerdings nicht bayerisch, sondern chinesisch. Im Chinarestaurant in Starnberg weist Frau Ming für 200 Mark eine Woche lang in die Geheimnisse chinesischer Kochkultur ein. Auskunft: Fremdenverkehrsverband, Postfach 16 07, 8130 Starnberg.

Angezwitschert: Frühaufsteher mit feinem Gehör und Sinn für Vogelgesang können in Bad Lauterberg im Harz zwar nicht die Nachtigall, aber vielleicht die Lerche hören. Ein Forstbeamter begleitet. im Juni einmal wöchentlich morgens um fünf die Lauscher in den Wald. Grasmücken, Blaupieper und Finken zwitschern das Morgenkonzert, – aber auch Wasseramseln und Eisvögeln kann man begegnen. Auskunft: Kurverwaltung, 3422 Bad Lauterberg.

Neuschneeland: Wenn bei uns die Temperaturen steigen, dann steigt in Neuseeland die Schneehöhe. Am „schönsten Ende der Welt“ beginnt am 21. Juni die Wintersaison. Kuoni bringt Skifahrer, die allzeit auf der Suche nach exotischen Revieren sind, für 6000 Schweizer Franken auf die Pisten am Mt. Hutt, am Coronet Peak oder am Mt. Cook. Linienflug, Übernachtung mit Frühstück, Transfers und unbeschränkte Liftbenutzung sind im Preis inbegriffen. Die Skitour dauert vom 8. Juli bis 1. August. Auskunft: Fremdenverkehrsamt von Neuseeland, Rathenauplatz 1 a, 6000 Frankfurt.

Königlich: Zur Berliner Ausstellung „Preußen – Versuch einer Bilanz“ vom 15. August bis 15. November 1981 hat das Bristol Hotel Kempinski eine „Preußen-Pauschale“ aufgelegt: Es beginnt Freitagabend mit einer Cocktailstunde und endet am Sonntag mit Frühstück und Stadtrundfahrt. Dazwischen: Übernachtung in einem „schönem Zimmer“ (mit Marmorbad und Minibar), Buffet „Preußens Gloria“, Ausstellungsbesuch und Boulevardtheater. Preis im Doppelzimmer: 260 Mark, Einzelzimmerzuschlag 80 Mark.

Stichfest: Rödinghausen, Luftkurort im Wiehengebirge, hat ein Herz für alle, die im Urlaub nicht ohne Biene bleiben möchten. Am Rande des Kurparks hat der örtliche Imkerverein einen Lehr-Bienenstand errichtet, der Freizeitimkern und stichfesten Laien (unter sachkundiger Anleitung) Einblick in die Welt der Bienen gibt.