Von Michael Schwelien

Rhodos ist zu einem zweiten Mallorca geworden“, sagte Thrasivoulos Vardalis. Vardalis weiß, wovon er spricht, und seine Kritik über den Verfall der Insel zum Rummelplatz ist bestimmt nicht leichtfertig dahergesagt. Vardalis ist einer der kenntnisreichsten Fremdenführer von Rhodos – bleiben die Urlauber weg, dann kann er sich einen neuen Job suchen. Doch vorerst braucht er sich über zu wenig Besucher den Kopf nicht zu zerbrechen. 531 000 waren es, die im letzten Jahr die 65 000 einheimischen Rhodier regelrecht an die Wand drückten – 357 000 Kreuzfahrer, die morgens in Rhodos landen und abends wieder abdampfen, nicht mitgezählt.

Kreta ist noch nicht ganz so weit. Zwar fragt sich Evi Melas im gediegenen DuMont-Reiseführer „Griechenland“, „ob man Kreta weiterhin als Sommerferienparadies anpreisen darf“. Aber zum Glück gibt es ja noch die Oster-, Pfingst- und Herbstferien.

Um die größte (Kreta) und die ehemals schönste (Rhodos) griechische Insel steht es also schlecht. Da es aber offensichtlich kein Zurück mehr gibt, wenn eine Insel erst einmal touristisch „erschlossen“ ist, sollten die zuständigen Behörden ein paar Vorschläge zur Aufbesserung des Urlaubsangebotes ernsthaft in Betracht ziehen.

Fangen wir mit Rhodos an. Eine der Hauptattraktionen ist das „Tal der Schmetterlinge“ bei Petalúdes. Dieses ist nun nicht, wie der Name vermuten läßt, von Schmetterlingen bewohnt. Hier lebt vielmehr eine ganz gewöhnliche Motte, ein Nachtfalter der Sorte Callimorphia hera. Zu sehen sind die wegen ihrer grünlichen Farbe gut getarnten Falter ohnehin nur in den Sommermonaten Juni und Juli, und auch dann nur, wenn eilfertige Reiseführer sie mit Trillerpfeifen oder Händeklatschen erschrecken. Dann fliegen die Falter hoch und zeigen einen Moment lang die rosaroten Unterseiten ihrer Flügel.

Klatschen und Pfeifen ist von Tierschützern und seriösen Reiseführern verpönt. Wäre es da nicht ein Akt der Barmherzigkeit den lieben Tierchen gegenüber und zugleich eine wirkliche Bereicherung der Sinnesfreuden für den Urlauber, die rhodische Regierung würde sich entschließen, große künstliche Seidenspinner, imitierte Pfauenaugen und nachgemachte Zitronenfalter durch das Tal fliegen zu lassen?