Nach Genschers Besuch in Spanien: Nato-Beitritt im Herbst?

Von Volker Mauersberger

Madrid‚ im Juni

Am Abend dieses brütend-heißen Tages stellt sich die Erinnerung an jenen kalten Januarmorgen des vergangenen Jahres ein, als die diplomatischen Annäherungsversuche zwischen der Bundesrepublik und Spanien begannen. Nach seinem Weihnachtsurlaub auf Mallorca war Bundeskanzler Helmut Schmidt in die spanische Hauptstadt gekommen. Und was als freundschaftlicher Abstecher geplant war, entwickelte sich rasch zur hochpolitischen Visite. Denn der sowjetische Einmarsch in Afghanistan lag wie ein Schatten über den deutsch-spanischen Gesprächen. Helmut Schmidt fand in den hektischen Krisensitzungen kaum Zeit, sich ausführlich den spanischen Problemen zu widmen. Die höfliche Zurückhaltung und die gelegentlichen Ausbrüche von Frostigkeit während des Schmidtbesuchs sind inzwischen vergessen. Bei der Visite Bundesaußenminister Genschers offenbarte sich Ende der vergangenen Woche der klimatische Wandel in den Beziehungen zwischen Bonn und Madrid.

"Schmidt will Spanien, wenn es sein muß, schlagend und tretend in die Nato zwingen", schrieb die katholische Zeitung Ya – eine Behauptung, die damals zu grollenden Dementis auf beiden Seiten führte. Über ein Jahr später ist alles anders, und es scheint, als habe es das argwöhnische Mißtrauen der Spanier vor einer politischen Fremdsteuerung nie gegeben. "Sie sollen wissen, Herr Minister", sagte Außenminister Hans-Dietrich Genscher beim festlichen Eröffnungsbankett im Palacio de Viana zu seinem spanischen Amtskollegen Perez-Llorca, "wenn Spanien sich für den Beitritt zum atlantischen Bündnis, der großen Gemeinschaft nordamerikanischer und europäischer Demokratien, entscheidet, so werden, sie uns ein willkommenes Mitglied sein." Solche unverblümte, diplomatisch kaum verklausulierte Werbung für die Vocacion Atlantica führt in Spanien kaum mehr zu politischem Streit. Nach Genschers zweitägigem Abstecher auf die Iberische Halbinsel scheint vielmehr festzustehen, daß Spanien schon im Frühherbst seine Aufnahme in die Nato beantragen wird, bereits im nächsten Jahr kann das Land Vollmitglied des atlantischen Verteidigungsbündnisses sein.

Wie nahtlos die Übereinstimmung zwischen beiden Regierungen in dieser einst heiklen Frage geworden ist, zeigte auch die Reaktion von Spaniens Außenminister Perez-Llorca. Um die politische Annäherung zu dokumentieren, wies er in seiner Erwiderung auf Genschers Appell auf übergeordnete Gemeinsamkeiten ein. "Wir verteidigen ein bestimmtes System, eine konkrete Weltanschauung, die über ein militärisches Bündnis weit hinausgeht." Der fließend deutsch sprechende Minister hatte seine Tischrede zweimal umgeschrieben und dann von seinem Bruder, dem Gesandten an der spanischen Botschaft in Bonn, erneut überarbeiten lassen. Aus dieser sorgfältigen Vorbereitung entwickelte sich ein Dokument, das den Wandel in den spanisch-deutschen Beziehungen deutlich illustrierte.

Auch unter dem demissionierten Ministerpräsidenten Adolfo Suarez war das Verhältnis der beiden Länder freundschaftlich und von der politischen Absicht geprägt gewesen, daß sich die Bundesrepublik für eine nahe Eingliederung Spaniens in die Europäische Gemeinschaft einsetzen werde. Aber Spaniens Westorientierung wurde ungenau und reichlich verklausuliert umschrieben.