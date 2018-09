Inhalt Seite 1 — Unter Gottes Zorngericht Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Eberhard Stammler

Zu den spannendsten Vorgängen der ersten Nachkriegsjahre gehörte die Neukonstituierung der Evangelischen Kirche. Sie hatte sich damals mit der Frage auseinanderzusetzen, welche Konsequenzen sie aus den einschneidenden Erfahrungen des Kirchenkampfes und der Verfolgung im Hitler-Reich ziehen solle und wie sie den neugewonnenen Chancen gerecht werden könne. Eine sachkundige Auskunft darüber gibt eine Tübinger Dissertation:

Annemarie Smith-von Osten: „Von Treysa 1945 bis Eisenach 1948. Zur Geschichte der Grundordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland“; Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1980; 400 S., 67,– DM.

Nachdem die Kirchen jahrelang um ihr Überleben zu kämpfen hatten, fanden sie sich nun plötzlich wieder als Stützen der Gesellschaft vor. Die Siegermächte honorierten ihnen „den Ruf, gegen Hitler und den Nationalsozialismus Widerstand geleistet zu haben, das Glück, noch über eine intakte Verwaltung zu verfügen und vielfältige ... Möglichkeiten, der Bevölkerung Orientierungshilfen und Halt zu geben“. Darum setzten sich die Besatzungsbehörden dafür ein, daß sich die Evangelische Kirche so rasch als möglich wieder neu konstituierte.

Schon bei den ersten Vorbereitungen allerdings wurde offenkundig, wie wenig die unterschiedlichen Erfahrungen während der Verfolgungszeit verarbeitet waren und welche Differenzen daraus erwuchsen. Auf der einen Seite meldeten sich die Wortführer der „Bekennenden Kirche“ (BK), die an der vordersten Front des Kirchenkampfes gestanden war und in einigen Regionen eine illegale, jedoch eigenständige und effektive Kirchenstruktur entwickelt hatte. Sie erhob – mit Martin Niemöller und Karl Barth – den Anspruch, der bestimmende Faktor für die neuzubildende Kirchenorganisation zu sein. Ihr standen die „intakten“ Landeskirchen (wie Württemberg, Bayern und Hannover) gegenüber, die trotz der Pressionen des NS-Regimes ihre traditionelle Struktur bewahrt hatten. Ihnen und vor allem den „Neutralen“ galt schon deshalb der Widerstand der BK-Pfarrer, weil sie sich – schon um ihrer Existenz willen – weithin mit den staatlichen Instanzen arrangiert und einen Bruch mit ihnen vermieden hatten. Daß die auf die NS-Ideologie eingeschränkten „Deutschen Christen“ ausgeschieden und disqualifiziert wurden, entsprach jedoch einem selbstverständlichen Konsens.

Diese Differenzen wurden noch durch die innerprotestantische Konfessionsproblematik angereichert. Dafür waren vor allem die Lutheraner zuständig, die an der Eigenständigkeit ihrer Bekenntnistradition festhielten und sich (unter Führung des bayerischen Landesbischofs Meiser) als ein geschlossener Block formiert hatten. Sie widersetzten sich einer Verschmelzung mit reformierten oder unierten Landeskirchen und damit auch einem lebhaften Interesse der BK. So lehnten sie von vornherein eine Abendmahlsgemeinschaft mit anderen Landeskirchen ab, und darum ließen sie sich auch nicht darauf ein, daß die neuzubildende Gesamtorganisation im vollen Sinn als „Kirche“ verstanden werde.

Noch tiefgreifender und auch interessanter war eine andere Kontroverse: In der Bekennenden Kirche war eine deutliche Tendenz zu erkennen, eine neue Kirchenverfassung nach dem Modell einer Freikirche anzustreben. Sie wollte damit die Tradition einer mit dem Staat verbundenen Volkskirche preisgeben und an die Erfahrung des Kirchenkampfes anknüpfen, daß nur noch aktive, „bekennende“ Gemeinden das kirchliche Leben bestimmten. Allerdings erwies sich dann diese Basis doch als zu schwach. Um so verführerischer wirkte die Chance, unter dem Wohlwollen der Besatzungsbehörden die alten Strukturen zu restaurieren und damit auch die früheren Privilegien wieder in Anspruch zu nehmen. So verzichtete man darauf, einen völligen Neuanfang zu riskieren. Dieser Widerspruch zwischen Reform und Restauration hat lange Zeit den deutschen Protestantismus belastet.