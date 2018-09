Inhalt Seite 1 — Frankreichs Rutsch nach links Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Klaus-Peter Schmid

Das Wort „Linksrutsch“ ist zu schwach, um zu bezeichnen, was sich während der letzten Wochen in Frankreich abgespielt hat. Zum erstenmal in der Geschichte der Fünften Republik wählten die Franzosen einen Sozialisten an die Spitze des Staates; obendrein schickten sie ein erdrückendes Obergewicht sozialistischer Abgeordneter in die Nationalversammlung. Staatspräsident, Premierminister und Parlamentsmehrheit werden heute von der Sozialistischen Partei gestellt, die noch vor einem halben Jahr daran zweifelte, ob sie ihre Oppositionsrolle je loswerden könne. Mit einem Mal ist die Linke an die Macht gekommen – und sie hat das Gesicht der Republik verändert.

Die „alternance“ – der Machtwechsel – war in Frankreich bisher mehr eine Denkfigur als eine demokratische Selbstverständlichkeit. Die ideologische Polarisierung zwischen rechts und links, das Wahlrecht und die Verfassung, das Gewicht der Kommunisten – all dies half der Rechten, sich über 23 Jahre lang an der Macht zu halten. Der Machtwechsel ist von historischer Bedeutung, weil er diese eingeschliffenen Verhaltensmuster außer Kraft gesetzt hat. Er ist radikal, weil die neue Regierungspartei aus der Opposition heraus die absolute Mehrheit erzielte. Er ist schließlich eindrucksvoll, weil ihn das Land, allen Befürchtungen zum Trotz, mit Ruhe und Gelassenheit quittiert.

Mitterrands Einzug ins Elysée hat in Frankreich eine Welle von Hoffnungen ausgelöst – auf ein gerechteres und sozialeres, auf ein geeintes, kurz: ein sozialistisches Frankreich. Merkwürdig: Die hochgespannten Erwartungen der Franzosen gründen sich auf eine Kraft, die sich fast überall in der Welt bereits verbraucht hat. Wo immer sich in den letzten Jahren linke Politiker zu Krisenmanagern berufen fühlten, sind ja die Wirtschaftsprobleme nicht kleiner geworden; wo immer sie sich als Sozialreformer betätigten, sind mittlerweile die Illusionen geschwunden. Und wenn anderwärts vom Wohlfahrtsstaat die Rede ist, dann längst nicht mehr von seinen Segnungen, sondern von seinem drohenden Konkurs.

Doch Frankreichs Uhren gehen nach. Das Land hat einen enormen Nachholbedarf an sozialem Fortschritt. Jeder zweite Arbeitnehmer verdient kaum mehr als 1500 Mark netto im Monat. Der Einkommensunterschied zwischen Kleinverdienern und Wohlstandsbürgern ist größer als anderswo. Das Steuersystem ist antiquiert; es benachteiligt den kleinen Mann. Das regionale Wohlstandsgefälle macht manche Provinz zum Entwicklungsgebiet mit Arbeitslosenquoten von zehn Prozent. Kann es da wundernehmen, daß die Unzufriedenen im Lande auf die Linke gesetzt haben?

Der Machtwechsel wäre sicher schon früher gekommen, hätten nicht viele Franzosen Valéry Giscard d’Estaing für einen Sozialdemokraten gehalten. Aber jetzt hat die Enttäuschung über den Mann der Mitte, der nach links bestenfalls schielte, das gesamte sozialdemokratische Wählerreservoir ins sozialistische Lager getrieben. Die Schrumpfung der Kommunistischen Partei zur zweitrangigen Kraft kam hinzu: Die sozialistische Mehrheit wurde erst in dem Augenblick möglich, da die Kommunisten ihre schwerste Schlappe der Nachkriegszeit erlitten.

François Mitterrand ist jetzt mächtiger als seine Vorgänger Pompidou und Giscard. Er braucht weder auf Koalitionspartner Rücksicht zu nehmen, noch muß er (wie zeitweise selbst de Gaulle) mit knappen oder gar wechselnden Mehrheiten regieren. Doch die entscheidende Frage bleibt: Was fängt er mit dieser Machtfülle an? Was bedeutet es, daß er die Kommunisten in seine Regierung hineinnimmt? Welche Aussichten hat er, sein wirtschaftspolitisches Programm zu verwirklichen? Und welche Art von Außenpolitik wird er treiben?