Das Wort „Linksrutsch“ ist zu schwach, um zu bezeichnen, was sich während der letzten Wochen in Frankreich abgespielt hat. Zum erstenmal in der Geschichte der Fünften Republik wählten die Franzosen einen Sozialisten an die Spitze des Staates; obendrein schickten sie ein erdrückendes Obergewicht sozialistischer Abgeordneter in die Nationalversammlung.