Von Hans Hagen Bremer

Gaston Thorn war mit sich zufrieden. Als der Präsident der Kommission der Europäischen Gemeinschaft (EG) am vergangenen Mittwoch im Konferenzzentrum auf dem Luxemburger Kirchberg vor die Presse trat, war ihm ein Gefühl der Erleichterung und ein Anflug von Stolz anzumerken. „Was wir vorlegen“, sagte er, „ist ein Programm für das Europa der zweiten Generation.“

Das anspruchsvolle Wort des Kommissionspräsidenten bezieht sich auf ein Dokument von 25 Schreibmaschinenseiten mit dem dürren Titel „Beficht der Kommission zu dem Mandat vom 30. Mai 1980“. Wer den Text liest, wird allerdings vergeblich nach dem Atem der Geschichte suchen. Dennoch ist es der Kommission gelungen, auf eine rein „technokratische“ Fragestellung des Ministerrats der Gemeinschaft eine politische Antwort zu formulieren, mit der der unerquickliche Streit darüber, wieviel Europa kosten darf, von einer fruchtbaren Debatte über praktische Schritte zur Überwindung des Stillstandes der Integration abgelöst werden kann.

Anlaß des Mandats, das der Ministerrat der Kommission vor einem Jahr erteilte, war die Auseinandersetzung um die Höhe des Beitrags Großbritanniens zur Finanzierung der Gemeinschaft. In einer Notoperation war damals eine Beitragsrückvergütung zugunsten Londons beschlossen worden, die 2,6 Milliarden Mark für das Jahr 1980 und 3,6 Milliarden für 1981 als Entlastung vorsah. Damit trug der Ministerrat dem britischen Argument Rechnung, daß London im Vergleich zu seiner wirtschaftlichen Leistungskraft unverhältnismäßig viel an die EG-Kasse abführen müsse.

Für das Haushaltsjahr 1982 wollten die EG-Partner den Briten freilich nicht ohne weiteres einen neuen Barscheck in Aussicht stellen. Statt dessen sollte der Versuch unternommen werden, über eine Umverteilung der Ausgaben im EG-Budget Großbritanniens „unannehmbare Situation“ zu überwinden.

Eine Reform der kostspieligen, den EG-Haushalt dominierenden Agrarpolitik – siebzig Prozent der Ausgaben gehen in diesen Bereich – war jedoch ausgeschlossen worden. Mit der Auflage, weder die Prinzipien des gemeinsamen Agrarmarktes anzutasten noch den Finanzrahmen der EG auszuweiten, waren der EG-Kommission sogar so enge Grenzen gezogen, daß der Wille zu politischen Änderungen, die sich auch im Budget niederschlagen, von Anfang an wenig seriös erschien, „Man kann sich fragen“, kritisierte Gaston Thorn, „ob dies nicht ein unmöglicher Auftrag ist.“

Mit den Vorschlägen hat die seit einem halben Jahr amtierende Kommission nach ihrem eigenen Verständnis ihr politisches Gesellenstück geliefert. Statt in die „Falle“ (Thorn) einer rein budgetmäßigen Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile der EG-Mitgliedschaft zu tappen, hat die Kommission ein Plädoyer für neue Anstöße zum Ausbau der Gemeinschaft abgeliefert, bei deren Verwirklichung sich die „unbillige Situation“ Großbritanniens von selbst auflösen werde.