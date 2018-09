Zwei Schulaufsätze, 1933 und 1938, ein Interview 1945 und ein Gespräch 1981

Von Rudolf Walter Leonhardt

Wenn ich von mir selber in der dritten Person spreche und mich L. nenne, so versuche ich damit zu objektivieren: So wie mir erging und ergeht es vielen, die in Hitlers Reich Kinder waren, die als halbe Kinder sechs Jahre Krieg überlebten, die nach dem Krieg einen erstaunlichen Aufstieg jedes ihrer beiden Deutschlands zum ökonomisch wie militärisch stärksten Partner ihrer jeweiligen Großmacht in Ost und West mitbewirkt haben und die sich heute sorgenvoll fragen, ob die Welt, die sie ihren Kindern hinterlassen und die gewiß nicht die beste ist, doch wenigstens frei nach Leibniz die beste aller möglichen Welten genannt werden kann – wobei unterstellt wird: bessere Welten sind zwar denkbar, aber nicht existenzfähig.

L. also war Schüler eines Gymnasiums mit humanistischer Tradition, die 1933 offenbar mobilisiert werden sollte, um Hitlers Nachrüstung zu rechtfertigen. Das Verwirr-Wort Nachrüstung gab es damals freilich noch nicht, damals hießen ja die Kriegsministerien auch noch nicht „Verteidigungsministerium“. Berechtigt gewesen wäre das Wort schon; es konnte schließlich niemand leugnen, daß Deutschland 1933 einen Rüstungs-Nachholbedarf hatte gegenüber den Siegermächten jenes Weltkrieges, den wir heute den Ersten Weltkrieg nennen müssen. Gerüstet wurde für den Zweiten.

1933

Aus dem Aufsatz des Tertianers

Mein Onkel Waldi sagt immer, „ich denke nicht daran, auf Leute zu schießen, die ich gar nicht kenne“. Deswegen ist er auch nicht Soldat geworden.