Eine Frau verdient weniger, weil sie kein Mann ist. Ein Mann verdient mehr, weil er keine Frau ist. So lautete bisher die Faustregel bei Tarifverträgen, Immer öfter, immer energischer aber fordern Arbeitnehmerinnen, gleichen Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit. An nachdrücklicher Zustimmung seitens der Gewerkschaften fehlt es nicht, und immer begleitet ihren Protest die Entrüstung der Politiker aller Parteien über die sogenannten Frauenlöhne.

Da haben sie nun mächtige Sympathisanten auf ihrer Seite, die ihnen das sauer verdiente Geld von Herzen gönnen, und trotzdem will es mit der gerechten Bezahlung für Arbeitnehmerinnen nicht klappen. Die Schuld hat auch hier immer derjenige, der fragt. Die Frauen also.

Noch mehr sollten in die Gewerkschaften eintreten und sich dort noch mehr engagieren, sagen die Gewerkschaftler, deren Solidarität erst beim Mitgliedsbeitrag anfangen kann. Frauen sollten sich mehr wehren, leisten die Politiker Hilfe zur Selbsthilfe. Die Kolleginnen sollten die Klappe halten, murren die Kollegen, deren Solidarität beim Lohnstreifen aufhört. Nur den Arbeitgebern ist ein neues Patentrezept eingefallen: Um Lohngleichheit zu schaffen, werden die Männer heruntergestuft, heißt ihr Vorschlag.

Mit diesem Lösungsmodell hatte jüngst im schleswig-holsteinischen Bargteheide auch der Pudding-Papst Oetker gedroht. Es war seine Antwort gewesen auf die Klage, die dort 16 Arbeiterinnen gemeinsam mit der Gewerkschaft NGG (Nahrung, Genuß, Gaststätten) für ihre 51 Kolleginnen vor dem Lübecker Arbeitsgericht geführt hatten. Zehn Männer waren daraufhin aus der Gewerkschaft ausgetreten.

Inzwischen ist der Arbeitsfriede in Oetkers Langnese-Honig-Werk wieder eingekehrt. Die Gewerkschaft hat sich mit dem Unternehmer außergerichtlich verglichen. Der übliche Kompromiß. Auf diese Weise haben die Lohnkämpfe der Frauen keine juristische Bedeutung für laufende und künftige Verfahren. Ein schwerwiegender Nachteil, durch den es bei vereinzelten, belanglosen Lohnverbesserungen bleibt.

In Bargteheide wurde ein detaillierteres Tarifgerüst ausgearbeitet. Statt einer Leichtlohngruppe für alle Honig-Frauen gibt es nun vier bei insgesamt neun Tarifstufen. Zwar sind alle Stundenlöhne angehoben, doch wiederum alle Arbeiterinnen den untersten vier Gruppen zugeordnet worden. Nur drei von 51 Frauen werden nach Gruppe fünf bezahlt, der auch Gabelstaplerfahrer zugeordnet sind oder Männer, die Transport-, Verlade- und Absackarbeiten ausführen.

Alles Arbeiten, die leichter sind als das, was die nur nach Stufe drei und vier bezahlten Frauen bei Langnese leisten müssen. Sie arbeiten an taktgebundenen Arbeitsplätzen, das heißt, sie können ihren Arbeitsplatz nicht mal eben verlassen wie der Fahrer, der von seinem Gabelstapler jederzeit heruntersteigen kann, um mit dem Kollegen an der Verladerampe zu schwatzen. Die Frauen stehen unter Zeitdruck, sind isoliert durch den alles bestimmenden Lauf der Maschinen, durch den unerträglichen Lärm, den die Honiggläser verursachen.