Die Beschäftigten in der Zigarettenindustrie können früher in den Ruhestand gehen. Ein Modell für andere Branchen?

Günter Döding, Vorsitzender der Gewerkschaft Nahrung, Genuß, Gaststätten:

Herr Döding, der neue Tarifvertrag in der Zigarettenindustrie findet überall Beifall. Was ist an diesem Vertrag so wegweisend?

Döding: Wir haben entsprechend unserer Konzeption für die besonders belasteten Gruppen in der Arbeitswelt ein Mehr an Entlastung vereinbart. In der Zigarettenindustrie handelt es sich um die älteren Arbeitnehmer, die nun zwei Jahre vor dem möglichen Bezug ihrer Sozialversicherungsrente die Wahl haben, 40 Stunden oder auch nur 20 Stunden mit vollem Lohn zu arbeiten oder gar sich vollends zur Ruhe setzen können mit 75 Prozent der bisherigen Bezüge.

In den Genuß dieser Regelung kommt allerdings nur eine ganz kleine Gruppe. Halten Sie es für realistisch, daß andere Wirtschaftsbereiche ähnliche Formen der Arbeitszeitverkürzung übernehmen werden?

Döding: In der Zigarettenindustrie sind in der Tat nur drei Prozent der insgesamt 17 200 Beschäftigten von dieser Regelung betroffen. Und der Altersdurchschnitt ist in der Zigarettenindustrie ähnlich wie in weiten Bereichen anderer Branchen. Wenn ich also die Zahl von drei Prozent auf die Gesamt-Beschäftigtenzahl abstelle, dann allerdings kriegt diese Vorstellung eine andere Dimension.