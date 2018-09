Weit weg vom Ort des politischen Geschehens hält Herbert Wehner sich auf – in Schweden auf der Insel Öland. Dort erholt er sich von privaten und politischen Strapazen. In der Republik dagegen, deren Nachkriegsgeschichte er mitgeprägt hat wie wenige, wird gegenwärtig auf recht dramatische Weise um die Grundlinien künftiger Politik und die Regierungsfähigkeit der Koalition gerungen.

Jetzt, zu seinem 75. Geburtstag, wird Wehner auch keinen "offiziellen" Besuch aus Bonn in Schweden erhalten. Manche würden gern zu ihm fahren, keiner wagt es. Conny Ahlers und Horst Ehmke waren die letzten, vor nunmehr zehn Jahren. Die Aura um Wehner hat schon immer Nähe verhindert. Seit einiger Zeit klagt er darüber und bedauert, daß nicht mehr auf ihn gehört werde, aber er riegelt sich auch ein.

Manche vergehen es mit einem Fragezeichen, ob sich der Fraktionsvorsitzende der SPD im Herbst noch einmal zur Wiederwahl stellt. Von ihm gibt es keine Andeutung, daß er Abschied nehmen wolle. Aber er scheint zu entrücken. Auch seine Reden geraten ihm zu Rückblicken. Je umstrittener seine Wirkungskraft als Fraktionsvorsitzender im politischen Alltag ist, um so mehr lechzen einige danach, mit Wehner abzurechnen. Seine Schwächen sollen dann alle Probleme erklären.

Sogar seine Bedeutung wird Wehner gelegentlich abgesprochen. Die Neigung zur Selbststilisierung wird so mißdeutet, als sei er nur ein Produkt dieser Fähigkeit – nichts weiter als der von ihm erzeugte Mythos. Gerecht wird das Urteil Herbert Wehner nicht. Die Heldenverehrung, die er gelegentlich erfährt, mag schlimm sei. Aber schlimmer sind die Zänkereien darum, welche Rolle in der deutschen Nachkriegsgeschichte ihm wirklich zukomme – und ob überhaupt eine. Legende und Wahrheit in diesem Leben mit seinen vielen Schichten lassen sich gewiß nicht leicht trennen. Nur, das Feilschen darum, ob Wehner reformiert oder nur taktiert habe, stimmt einfach traurig.

Wehner hat eine unvergleichliche Biographie. Und es gibt Koordinaten in seinem Leben: Politik für die "kleinen Leute", Politik für das geteilte Deutschland, deutsche Schuld abtragen, Sozialdemokraten an der Regierungsverantwortung beteiligen und erhalten. Wehner verkörpert damit eine klassische Politik, traditionelle Positionen der Arbeiterbewegung, treibende Motive der Nachkriegsrepublik.

Er schöpft aus Erfahrungen, die ihn geprägt haben, die nachzuvollziehen aber immer weniger vermögen oder bereit sind. Und diese Erfahrungen gelten für ihn mit einer Ausschließlichkeit, die ihm selber manchmal den Blick auf Veränderungen und Herausforderungen von heute verstellen. Deshalb ragt Herbert Wehner wie ein Monument in die Politikwelt von heute hinein: sperrig, glaubwürdig, noch immer mit Autorität, die sich aber doch schon darin gründet, daß er ein Stück Geschichte ist. gho.