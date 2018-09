Allen Ankündigungen, Wünschen und Warnungen zum Trotz: Weitreichende Änderungen der Ehegattenbesteuerung und des Familienlastenausgleichs wird es auch im Bonner Spar-Sommer 1981 nicht geben. Korrekturen des Millionen von Bürgern liebgewordenen Ehegattensplittings bei der Einkommensteuer werden wahrscheinlich ausbleiben, obwohl es durchaus Fälle gibt, in denen solche Korrekturen angebracht wären. Die vor einigen Wochen diskutierte Streichung des Kindergeldes für das erste Kind ist kein Thema mehr. Allenfalls über Einkommensgrenzen beim Kindergeld, zumindest fürs erste Kind, wird nur noch ein bißchen gesprochen – aber auch nur mehr leise.

Diese Scheu der Politiker, sich holterdipolter über einen derart komplizierten Themenbereich herzumachen, nur weil sie plötzlich der Finanznot des Staates gewahr geworden sind, hat ihr Gutes: Änderungen mit heißer Nadel halten meist nicht lange. Schlecht aber wäre es, führte die gut begründbare Zurückhaltung zu einer kaum mehr begründbaren Vertagung. Ehegattensplitting und Familienlastenausgleich sind reformbedürftig.

Wenn schon die Bundesregierung und die im Bundestag vertretenen Parteien diese Reform nicht anpacken wollen, so werden ihnen vielleicht wieder einmal Richter unter die Arme greifen müssen. Und wie der Zufall so spielt: Vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe sind vier Verfassungsbeschwerden anhängig, die sich allesamt gegen die geltende Besteuerung der „Halbfamilie“ (ledige, geschiedene, getrennt lebende und verwitwete alleinerziehende Elternteile mit mindestens einem Kind) richten.

Wenn, wofür es durchaus Indizien gibt, das Verfassungsgericht der Auffassung folgt, daß diese Halbfamilien etwa im Vergleich zu den kinderlosen Ehepaaren in geradezu skandalöser Weise benachteiligt werden, weil sie im Vergleich zu diesen keinen steuerlichen Splittingvorteil genießen und, abgesehen von einem lächerlichen Sonderfreibetrag, auch sonst keinen Ausgleich für ihre finanziellen Lasten bekommen – wenn also die Verfassungsrichter zu solcher Einsicht gelangen, dann ist es um das herkömmliche Ehegattensplitting geschehen.

Das Splitting alter Art sieht so aus: Das Gesamteinkommen eines Ehepaares wird fiktiv zusammengerechnet und dann halbiert; von diesen beiden Hälften wird der Steuersatz errechnet. Dieses Verfahren lohnt sich immer dann, wenn der eine viel und der andere wenig oder gar nichts verdient – es erspart den Aufstieg in die teuren Zonen der Steuerprogression. Ein Steuersplitting neuer Art aber dürfte nicht mehr allein Ehegatten vorbehalten bleiben, sondern es müßte, mit welchen rechnerischen Mitteln auch immer, die Kinder mit einbeziehen.

Steuervorteile bekäme mithin auch die schon erwähnte „Halbfamilie“. Kinderreiche Familien würden gegenüber kinderlosen Paaren bessergestellt. Und auch das Kindergeld, über das soviel unnütze Worte vergeudet werden, erschiene nun in einem anderen Licht: Notfalls könnte man sogar darauf verzichten.

Es ist schon erstaunlich, daß es dieses Familiensplitting bis heute nicht gibt – zudem noch in der Bundesrepublik, deren Steuerrecht ansonsten durchaus einen Hang zum Perfektionismus erkennen läßt, wie ihn Juristen nun einmal gern entwickeln. Erstaunlich ist das vor allem auch deshalb, weil in Teilbereichen so etwas ähnliches wie ein Familiensplitting längst möglich ist: Der Selbständige, der einen Teil seiner Maschinen und seiner Liegenschaften seinen Kindern überträgt um sie darauf von diesen zurückzumieten – er hat das Ziel eines steuersparenden Familienlastenausgleichs längst erreicht. Arbeiter, Angestellte und Beamte aber haben diese Möglichkeit nicht – wie lange will man sie noch warten lassen? Dieter Piel