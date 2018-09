SUSANNE BAUMGART, Abiturientin an einem Gymnasium in Würzburg, spricht von der Angst, die viele Schüler empfinden.

Es ist vier Minuten vor zwölf. Die Weltuntergangsuhr auf dem Kirchentag in Hamburg zeigte es an: Die Katastrophe naht. Wir Abiturienten haben in der letzten Zeit sehr viel über dieses Thema gesprochen, und wer seine Meinung nicht laut gesagt hat, hat wohl wenigstens darüber nachgedacht. Wir alle aber haben Fragen gestellt! „Was wird aus uns?“ „Was können wir tun?“ „Was müssen wir tun?“ „Hat es überhaupt noch einen Sinn etwas zu tun?“

Wir haben also Angst.

Die Katastrophe, vor der wir heute Angst haben, ist selbstgemacht, nennt man sie nun Umweltzerstörung oder Atomkrieg. Wir können dafür weder Naturgewalten, noch Götter, noch einen Gott verantwortlich machen. Die Verantwortung liegt allein bei uns, auch wenn die Wirkung nicht nur uns trifft.

Gut, daß es diese Angst gibt!

Man kann nämlich mit ihr Geschäfte machen: Umweltschutzpapier und biologisch-dynamisch angebautes Gemüse und Obst verkaufen und Schlimmeres an den Mann bringen: Drogen, Ideologien, Panzer.

Dann ist also die ganze Katastrophe nur ein Geschäft? Eine ungeheuer intelligente Manipulation der Menschen zugunsten einer Angst, mit der man Geschäfte machen kann? Eine neue Pest, bei der diejenigen, die Angst haben und in ihrer Angst nicht allein sein mögen, alle anderen anstecken? Ein kluger Schachzug der Mächtigen, die ihre Macht ausdehen wollen auf Kosten der vor Angst Blinden?