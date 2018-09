DOKUMENTE ZUR ZEIT

Der österreichische Bundeskanzler Bruno Kreisky hat in diesem Jahr die Gedenkansprache zum 20. Juli 1944 in Berlin-Plötzensee gehalten. Er sprach dabei, wie er hervorhob, als Österreicher und Sozialdemokrat, der das Attentat auf Hitler aus der Emigration verfolgte. Auszüge aus seiner Rede:

Als wir jung waren – es war zur gleichen Zeit, als es die jungen Offiziere des 20. Juli waren – haben uns ganz andere Vorstellungen geleitet als sie. Da trugen wir ein geknicktes Gewehr als Abzeichen am Kragen und sangen ein rührend simples Lied, in dem wir schworen, nie wieder Waffen zu tragen und nie wieder. Krieg führen zu wollen.

Beides blieb den Jungen meiner Generation nicht erspart. Und dort, wo der Pazifismus dieser Zeit seines politischen Niederschlag gefunden hat, wo er zur politischen Realität wurde, wie offenbar in den beiden nordischen Staaten Dänemark und Norwegen, dort hat er jedenfalls dazu geführt, daß die Menschen zu wehrlosen Opfern der hitlerischen Aggression wurden.

Man komme nun nicht und sage, daß es eben Hitler und sein aggressiver Nazismus gewesen sei. Ich weiß allzugut um das Schicksal der kleinen baltischen Republiken und ich weiß um den einsamen und verzweifelten Kampf Finnlands im sogenannten Winterkrieg, den ich selber wochenlang miterleben konnte.

Der Schluß, der damals von den dem politischen Pazifismus einst ergebenen Skandinaviern gezogen wurde, war der, daß die Verteidigungsbereitschaft eines Volkes eine wichtige Voraussetzung seines Freiheits- und Unabhängigkeitswillens sei und daß demgemäß in den Demokratien ein neues Verhältnis zwischen Volk und Verteidigung entstehen müsse. Das ist auch der Grund dafür, daß nach tiefgreifenden inneren Auseinandersetzungen schließlich die überwältigende Mehrheit der friedlichen Völker der kleinen Staaten Europas sich zum nordatlantischen Bündnis bereitgefunden hat.

Ich bin zutiefst beeindruckt von der Welle des Pazifismus, von der Friedensgesinnung, die heute durch Europa geht. Wer sich noch an jene Tage erinnert, wo die Lieder des Krieges und der Eroberung der Welt in Deutschland gesungen wurden – auch in Österreich nach dem Anschluß –, der kann doch für den Unterschied, den es hier gibt, nicht blind und nicht taub sein, kann doch der Friedensgesinnung nicht a priori negativ gegenüberstehen. Er muß diese Gesinnung ernst nehmen und auch noch den Versuch unternehmen, den jungen Menschen begreiflich zu machen, daß diese Gesinnung allein den Frieden nicht zu gewährleisten vermag, sondern daß es der Schaffung sehr viel härterer Tatsachen bedarf, um jenen Zustand der Dinge herbeizuführen, der den Ausbruch von Kriegen oder des Krieges schlechthin nach menschlicher Voraussieht zu verhindern, in der Lage ist. Europa und die Welt befinden sich heute in einer Situation, deren Ernst nicht unterschätzt werden darf.