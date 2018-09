Inhalt Seite 1 — Ein Unding der Liebe Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Ulrich Greiner

Dezember, Monat, wo es Federn regnet. In den Häusern blasen die Menschen ihre Betten auf. Die Landschaft trägt einen weißen Verband. Das Stroh der Krippe steckt in allen Köpfen, die Pfarrer gurgeln mit Hustensaft. Motorsägen beiden in den Wäldern, Lastwagen mit bewipfelter Ladefläche rollen den Städten zu. Fische beißen ins Eis. Man reicht sich die Handschuhe zur Begrüßung, kocht Wein, fettet Stiefel ein, legt sich nachts nieder, steht nachts wieder auf. Wenn der Tag ein bißchen Grau abgibt, erwacht die Erinnerung an die vergessene Sonne, die hinter tausend Horizonten scheint. Totengräber hacken mit Pickeln die beinharte Erde auf, streuen Viehsalz in die Gruben, denn es wird noch allerhand gestorben vor der neuen Jahreszahl. Die Leute brennen Kerzen ab, die Elektrizitätswerke verlieren Kundschaft. Schnaps und Speck versiegeln die vermummten Poren. Die Einsamen und Traurigen fallen nicht ins Gewicht.

So beginnt das neue Buch von – Ludwig Feist "Ein Unding der Liebe". Roman; Luchterhand Verlag, Darmstadt, 1981; 337 S., 32,–DM.

Deutschland im Winter, Deutschland in der Provinz. Kreissparkassen und Tankstellen, Supermärkte und Bratwurstbuden bilden die Wüsteneien des Wohlstands, Wohnsiedlungen fressen sich in die Wälder, Leitplanken begrenzen den Horizont, Resopaltische und Plastikblumen erobern die Gasthöfe, jede Dorflinde ein Verkehrsknotenpunkt mit Ampel, Sitzbank und Montagegrün, abends Disco-Kultur in umgebauten Scheunen, morgens Arbeiterbusse und ein Heer von Pendlern.

In diesem Land lebt Georg Bleistein, 27 Jahre alt, Gehilfe in der Großküche eines Schnellrestaurants, ein Biertrinker, ein Freßsack, aufs Maul gefallen, unbeholfen wie ein Kind, grobschlächtig im Äußeren, empfindsam und traurig im Inneren. Georg wohnt unter dem Dach eines Siedlungshäuschens am Rand einer Kleinstadt irgendwo in Deutschland. Er wohnt bei Tante und Großmutter, die Alte eine zahnlos süffelnde Greisin, die Tante eine bigotte Kirchgängerin. Sie haben ihn großgezogen, vollgestopft mit Speis und Trank, gedemütigt mit jener Liebe, die nichts ist als Erpressung zur Dankbarkeit. Zu Dank und Gehorsam fühlt sich Georg verpflichtet, denn seine Mutter kennt er nicht. Sie ist Alkoholikerin und geht auf den Strich. Das ist das einzige, was er von ihr weiß.

Ihm fehlt nichts, denn er hat ein warmes Bett, Stiefel und einen Ledermantel, Essen und Trinken gibt es genug. Ihm fehlt alles, denn er möchte lieben und geliebt werden. Niemand ist da. Also frißt er und trinkt. "An seinem Bauch schleppte er wie an einem überquellenden Sack, der bei der geringsten Bewegung sulzige Falten warf." Schon in der Schule riefen ihn die Kinder "Specksau" und "Milupamops". Er schüttet Gulasch und Klöße auf den Kummer, spült ihn mit Schnaps und Bier hinunter.

So einfach ist das, aber es ist so. Das Traurige an den meisten Klischees ist, daß sie wahr sind. Ludwig Fels, Jahrgang 1946, ist kein Subtilist, der aparte Seelenlandschaften malt-und originelle Sujets sucht. Sein Roman ist rüde bis an den Rand des Erträglichen, grob in der puren Attacke auf den feineren Geschmack, ein "Unding der Liebe" zu seinem Helden, einer ungeliebten und nicht sehr liebenswerten, traurigen, kaputten Gestalt. Nichts da von Innerlichkeit und von neuer Sensibilität, keine Stimmungsbilder aus der literarischen Schickeria, weder zarte Melancholie noch Glanzlichter eines weltläufigen Weltschmerzes.