Bundesverkehrsminister Volker Hauff ist besorgt: Bei einem Benzinpreis von 1,80 Mark pro Liter wollen, so ergab eine Umfrage im Auftrag seiner Behörde, zehn Prozent der Autofahrer ihr Urlaubsziel in der näheren Umgebung ihrer Wohnorte suchen, sechs Prozent streichen die Reise ganz; wenn der Liter Sprit gar 3,60 Mark kosten würde, bliebe jeder vierte zu Hause, und nahezu jeder zweite strebte nicht mehr ganz so weit in die Ferne wie bisher.

Sorge macht sich der oberste deutsche Verkehrslenker aber nicht etwa um die deutsche Autoindustrie, die bei solchem Verhalten um ihr Geschäft fürchten müßte – Sorge macht ihm das Energiebewußtsein der Autofahrer: „Offensichtlich haben wir noch nicht genügend deutlich machen können, daß die weltweite Ölverknappung und -Verteuerung auch eine Änderung der Fahrgewohnheiten notwendig macht“, kommentiert Hauff die Umfrage.

Was anderes aber ist es als eine „Änderung der Fahrgewohnheiten“, wenn drei von vier Autofahrern die Urlaubsreise kürzen oder gar ganz ausfallen lassen wollen? Ohnehin sind gerade die Deutschen die internationalen Musterknaben im Energiesparen. Der Rückgang im Ölverbrauch übertraf sowohl 1980 als auch in den ersten sechs Monaten dieses Jahres. alle Erwartungen; die Autofahrer tankten im ersten Halbjahr 1981 sechs Prozent weniger Benzin als im Vorjahr. Schon jetzt also – und nicht erst bei einem Preis von 1,80 Mark je Liter Benzin – haben sich die Fahrgewohnheiten geändert. Schon jetzt wird weniger und sparsamer gefahren.

Vor kurzem noch sorgte sich Volker Hauff deshalb nicht so sehr um das Energiebewußtsein als um den Geldbeutel der Autofahrer: Wenige Monate, nachdem die Bundesregierung den Sprit durch höhere Steuern um acht Pfennig je Liter verteuert hatte, schaltete sich Hauff werbewirksam in die öffentliche Beschimpfung der Ölkonzerne ein. Damals waren ihm steigende Benzinpreise ein Ärgernis – heute. bezweifelt er ihre Wirksamkeit.

Tatsächlich geht es dem Verkehrsminister diesmal auch nicht so sehr um eine Beschimpfung des Autofahrers als vielmehr um das Wohl seiner verlustreichen Bundesbahn. Denn die Bahn sei doch „eine wirtschaftliche und komfortable Alternative zum Auto“, zumal bei steigendem Benzinpreis. Mag schon die Wirtschaftlichkeit selbst bei weit höheren Spritkosten als heute für eine vierköpfige Familie bezweifelt werden – von Komfort kann doch wohl kaum die Rede sein. Statt wieder einmal die alte Platte des verschwendungssüchtigen Autofahrers aufzulegen, sollte der Verkehrsminister sich einfach eine Fahrkarte kaufen – dann wird er schon merken, warum das Auto für viele im Urlaub eben trotz steigender Kosten ohne Alternative ist. Richard Gaul