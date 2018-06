Bundesverkehrsminister Volker Hauff ist besorgt: Bei einem Benzinpreis von 1,80 Mark pro Liter wollen, so ergab eine Umfrage im Auftrag seiner Behörde, zehn Prozent der Autofahrer ihr Urlaubsziel in der näheren Umgebung ihrer Wohnorte suchen, sechs Prozent streichen die Reise ganz; wenn der Liter Sprit gar 3,60 Mark kosten würde, bliebe jeder vierte zu Hause, und nahezu jeder zweite strebte nicht mehr ganz so weit in die Ferne wie bisher.