Als zu Beginn der Woche der Dollar auf 2,57 Mark stieg und damit den höchsten Stand seit Juli 1976 erreichte, waren sich die sogenannten Experten wieder einmal rasch einig: Der Dollar ist überbewertet! Sie mögen damit sogar recht haben. Doch solche Meinungen beeinflussen den Dollar-Kurs zur Zeit ebensowenig wie die aus europäischer Sicht beklagten hohen Zinsen in den Vereinigten Staaten.

Devisenkurse sind nicht allein das Produkt statistischer Kaufkraftvergleiche, sondern mehr noch eine Vertrauensfrage. Das galt auch für die Zeit, als die deutsche Industrie unter der Last der „überbewerteten“ Mark stöhnte. Der Wert einer Währung wird bei freiem Kapitalverkehr entscheidend vom Verhalten des anlagesuchenden internationalen Kapitals bestimmt.

Wenn es sich immer mehr Dollar-Anlagen zuwendet und damit hilft, den Dollar-Kurs zu stärken, ist dies Ausdruck des Vertrauens in den wirtschaftspolitischen Kurs der Regierung Reagan. Selbst wenn viele Gründe dafür sprechen, daß sein Programm in dieser Form nicht zu verwirklichen ist, so erweckt es jedenfalls Hoffnungen. Und dies läßt sich von dem Etatgerangel, das sich gegenwärtig in Bonn abspielt, nun wirklich nicht sagen. Wer behauptet, der Dollar sei über- und die Mark unterbewertet, sollte dies nicht am Rechenschieber zu beweisen suchen. Im Augenblick zählen andere Maßstäbe. K. W.