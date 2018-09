Hundehandel

Freundliche Herren aus dem Polizei- und Zolldienst der Volksrepublik China haben sich, nach einer Absprache zwischen Innenminister Baum und seinem Pekinger Kollegen, während der letzten Wochen in den Zwingern der Bundesrepublik umgetan – um Schäferhunde einzukaufen. Der Chef der Diensthundestaffel der Grenzschutzabteilung Bonn stand ihnen dabei Zur Seite. Inzwischen sind 60 Tiere auf dem Weg nach China, alle mit starkem Körper, gutem Riechvermögen und größer Apportierfreudigkeit, weil sie zur Bekämpfung von Gewaltkriminalität und Opiumschmuggel eingesetzt werden sollen, und Rüden und Hündinnen in gleicher Anzahl, weil die Chinesen auch eine Zucht begründen Wollen. Klagte die deutsche Wirtschaft letzthin, daß der Handel mit China weit hinter allen Erwartungen zurückgeblieben, ja sogar geschrumpft sei hier ist er nun wirklich auf den Hund gekommen.

Führer-Werbung

Nach Björn Borg „verpflichtete“ eine schwedische Firma jetzt Adolf Hitler als Star eines Werbefilms für das Hustenbonbon Läkerol. Mitten in einer frenetischen Ansprache vor Nazi-Truppen hält der Führer inne, um sich zu räuspern. Der eingeblendete Slogan lautet: „Läkerol kuriert schlimme Hälse, aber keine schlechten Gedanken.“ Die Resonanz des größtenteils deutschen und französischen Publikums bei den Filmfestspielen in Cannes reichte Von Buhrufen bis zu peinlicher Stille, als das Machwerk über die Leinwand flimmerte; keiner wußte, Wie es überhaupt dorthin gelangen konnte. Der „Gag“ erboste Medien- und Filmbosse so sehr, daß sie die Werbeleute verklagen wollen. Auch der Hinweis auf der Packung des Rachenputzers konnte sie nicht davon abbringen: „Bevorzugt von vielen Weltberühmten Persönlichkeiten.“

Wie im alten Rom

Die altehrwürdige Gesellschaft der britischen Sklavereigegner berichtete der Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen über die besonders traurige Lage der Sklaven in Mauretanien. Die Verfassung der westafrikanischen Republik verbietet seit nunmehr einem Jahr die Sklaverei ausdrücklich; trotzdem können Sklavenhalter mit der Unterstützung von Polizei und Justiz bei der Jagd nach flüchtigen Sklaven rechnen. Mindestens jeder zehnte Mauretanier ist Sklave; der Herr hat das Recht, die neugeborenen Kinder seiner Sklavinnen zu verkaufen und Familien auseinanderzureißen. Freigelassene und freigekaufte Sklaven bilden dem britischen Bericht zufolge eine besondere Kaste – wie im alten Rom. Eine Protestbewegung der Freigelassenen wurde 1980 zerschlagen; Ihre Führer befinden sich seitdem ohne Gerichtsurteil in Haft.

Staatsfeindliche Auswanderung

In einem Land, wo ein Ausreiseantrag schon als Staatsbeleidigung verstanden wird, wir das Schicksal des international anerkannten Computerwissenschaftlers Viktor Brailowski schon so gut wie besiegelt, als das Verfahren gegen ihn eröffnet Würde: Seit 1972 will der russische Jude aus seiner Heimat emigrieren. Als sein eigener Verteidiger entlarvte er nun vor Gericht Punkt für Punkt die wackligen Zeugen der Anklage, die ihm staatsfeindliche Handlungen vorwarf. Brailowski: „Ich bin nicht so naiv zu glauben, das könnte mich retten, aber wenn nur zwei Leute im Gerichtssaal meine Rede verstanden haben, war es der Mühe wert.“ Das Urteil: 39 Monate Verbannung, wahrscheinlich nach Sibirien. Noch 1979 ließ der Kreml 51 303 sowjetische Juden ausreisen; diese Zahl war 1980 schon auf 21 471 Bewilligungen geschrumpft. In diesem Jahr werden es weniger als 15 000 sein.