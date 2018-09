Triumphgefühle und Schadenfreude konnten viele nicht verbergen, als das Scheitern der jüngsten Opec-Konferenz in Genf bekannt wurde. Seit der Konferenz in Bali, im vergangenen Dezember, als die Rohölpreise um zehn Prozent erhöht wurden, ist die Opec nicht mehr in der Lage, sich zu gemeinsamen Beschlüssen zusammenzuraufen. Das in vieler Hinsicht erfolgreichste Kartell der Weltgeschichte existiert de facto nicht mehr. Grund zum Jubeln? Gewiß nicht.

Wer sich heute darüber freut, daß die Marktkräfte die geldgierigen Ölscheichs in die Enge getrieben haben und jetzt eine langanhaltende Periode des Ölüberflusses und sinkender Ölpreise erwartet, verwechselt Wunsch und Wirklichkeit. Zwar hat Nigeria drastische Preissenkungen für sein hochwertiges Rohöl angekündigt, und Saudi-Arabiens Ölminister Ahmed Saki el-Jamani will bis Ende 1982 die Preise für Saudi-Öl stabil halten, aber das bedeutet nicht die Erlösung von allen Ölängsten.

Was heute mit der Opec und auf dem Weltmarkt für Rohöl geschieht, unterscheidet sich prinzipiell nicht von der Entwicklung nach dem ersten Ölpreisschock 1974/75. Damals wie heute strangulierten die horrenden Rohölpreise die Weltwirtschaft und drückten den Ölverbrauch. Damals wie heute verhinderte das Ölüberangebot weitere Preiserhöhungen. Und nicht anders als vor drei oder vier Jahren wäre es heute falsch, sich deshalb in Sicherheit zu wiegen und die Opec schlicht für tot zu erklären.

Die Krise des Kartells ist hausgemacht, und zwar vor allem von einem Mitglied: Saudi-Arabien. Die Saudis produzieren seit Jahresbeginn etwa doppelt soviel Öl wie sie eigentlich zur Finanzierung ihrer Pläne brauchen. Fast fünfzig. Prozent des Opec-Öls kommen aus Saudi-Arabien. Mit dieser Strategie sollen nicht nur Preiserhöhungen der anderen Opec-Länder verhindert, sondern sogar Preissenkungen und die Rückkehr zu einem einheitlichen Preissystem erzwungen werden.

Seit neun Monaten haben die Saudis tatsächlich mit ihrer Überproduktion weitere Preiserhöhungen verhindert und einige Ölstaaten zu Rabatten genötigt. Aber auf unbegrenzte Zeit kann Saudi-Arabien den Weltmarkt nicht mit Öl überfluten und jeden Versuch einer Preiserhöhung scheitern lassen. Der politische Druck der arabischen Staaten wird zunehmen, und der Widerstand im Innern gegen den Ausverkauf der einzigen Ressource des Landes wird wachsen.

Die westlichen Industrienationen sollten sich nicht damit begnügen, die Saudis ob ihres weltwirtschaftlichen Verantwortungsbewußtseins zu loben, sondern sie überdies beim eigentlich entscheidenden Ziel, der Errichtung eines Preismechanismus, unterstützen. Die Gelegenheit ist günstiger denn je, weil aus. einer starken Position verhandelt werden kann. Ziel der Verhandlungen muß ein Preismechanismus sein, der die hektischen Preissprünge der Vergangenheit verhindert. Denn diese Preisaufschläge um dreihundert, vierhundert Prozent haben die Industriestaaten und Entwicklungsländer in die Krise getrieben.

Kontinuierlich steigende Preise könnten den Förderländern real wachsende Einnahmen sichern und ihren Abnehmern eine verläßliche Kalkulationsbasis bieten. Die Erschütterungen der Weltwirtschaft durch explodierende Ölpreise würden vermieden.

Die Industriestaaten sollten die Chance zu Verhandlungen nicht in der Hoffnung auf ein baldiges Ende der Opec verstreichen lassen. Noch für Dekaden wird das Kartell wichtigster Öllieferant des Westens bleiben. Die Kartellbrüder haben einen Schwächeanfall erlitten. Um ihre Existenz kämpfen sie nicht. Peter Christ