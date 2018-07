Die amerikanische Delegation bei den Genfer Nachrüstungsverhandlungen wird Paul Nitze leiten: ein straffer elder statesman von 74 Jahren, Archetyp des Ostküste-Establishments – Harvard, Wall Street, altes Geld; seit Jahrzehnten in vielerlei Funktionen eine allgegenwärtige Eminenz auf Washingtons politischer Bühne – Planungschef im State Department, Marineminister, stellvertretender Verteidigungsminister, Salt-Chefunterhändler; in jüngster Zeit Amerikas schärfster „Falke“, Gegner von Salt II, Gründer des kaltkriegerischen Committee on the Present Danger.