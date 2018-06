Marx, Engels, Lenin und Stalin schauen auf eine bunte Gesellschaft herab. Unterhalb ihrer riesigen Konterfeis drangen sich Hirten in der Nationaltracht aus weißem Loden, alte Frauen mit schwarzen Kopftüchern, Mütter mit ersten Falt-Kinderkarren aus Segeltuch, junge Leute in züchtigen „Xhins“ (Jeans) albanischer Produktion, Soldaten in Uniformen nach chinesischem Schnittmuster, ohne Rangabzeichen.