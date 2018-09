Es bedarf keiner besonderen geistigen Anstrengung, um sich in einem Prozeß historischer Besinnung klarzumachen, welche Motive einige deutsche Maler hatten, als sie sich im letzten Jahrzehnt des vorigen und im ersten unseres Jahrhunderts im Dorf Worpswede niederließen. Es waren, wie man dem Bildband

Jürgen Schultze: „Worpswede“, Berghaus Verlag, Kirchdorf/Inn; 80 Seiten, 64 Abbildungen, 24,80 DM

entnehmen kann, vor allen Fritz Overbeck, Hans am Ende, Fritz Mackensen, Otto Modersohn, Paula Modersohn-Becker, Heinrich Vogeler, die in einem norddeutschen Dorf ohne klassische Schönheiten, am Rande des Teufelsmoors, zwei Jahrzehnte einen annähernd gleichen Stil propagierten und zum Teil auch verwirklichten, um dann doch die gruppenzerstörerische Lust an mehr individueller Selbstverwirklichung zu verspüren – und sich, als Künstlerkolonie, allmählich aufzulösen.

Das war kein Sonderfall. In verschiedenen europäischen Regionen führte in der zweiten Hälfte des vorigen oder am Anfang unseres Jahrhunderts lang angestauter Unmut zu Rebellionen. Die Feinde hatten überall verwandte Gesichter und Strukturen, zumeist dieselben Namen: Lebensferne und Unnatürlichkeit, Eklektizismus, Erstarrung im Akademismus, geistlose Historienmalerei. In Frankreich hatte sich, bei Fontainebleau, die Malerkolonie von Barbizon gebildet. In Rußland, in dessen Akademien die Erstarrung und die Pressionen gewaltig waren (in den Aufsichtsgremien saßen oft Generäle), waren die Entladungen entsprechend radikal, bis zu Kandinskys und Malewitschs Abstraktionen, die nur historisch völlig zu begreifen sind.

Unter den europäischen Rebellionen war die der Worpsweder (zu denen sich ja zeitweilig auch der Schriftsteller Rilke gesellte) aber noch die sanfteste. Es war eine Rebellion gegen Akademien, vor allem die Düsseldorfer, dann auch die Münchener: gegen das Zeichnen nach Gips zum Beispiel oder eine Malerei, welche Szenen deutscher Geschichte ebenso gefällig wie einfältig illustrierend erfaßte. Bei den Worpsweder ist die Flucht vor den Konventionen des Metiers und vor der unerträglich gewordenen Zivilisation der Großstädte maßgeblich. Barbizon war ein nie erreichtes Vorbild. Paula Becker-Modersohn, eine Malerin mit dem „Willen zu großer Form“ und die wichtigste Repräsentantin der Gruppe, hat sich von Gauguin, Cézanne und van Gogh inspirieren lassen.

Man klammerte sich an den heimatlichen (Torf-)Boden, die Rückkehr zur Natur wurde feierlich proklamiert – wobei man sich auf Rousseau berief. Dabei gab es gelegentlich Szenen unfreiwilliger Komik: Vogeler, der schwächste Maler der Gruppe, empfing einmal Gäste in weißem Biedermeierfrack vor einer Photographie des Grabmals von Rousseau, Jean-Jacques, nicht etwa vom Zöllner Henri.

Tempi passati. Es gehört nicht viel Phantasie dazu, sich die Worpsweder Ausgangsposition mit den künstlerischen und moralischen Kräften und Ambitionen heute noch respektvoll zu vergegenwärtigen. Nur: Die Begeisterung, die der Worpsweder Stil seinerzeit hervorgerufen hat, ist einer gewissen Ernüchterung gewichen. Daran kann, scheint mir, auch der ganz vortreffliche Essay, den Jürgen Schultze dem Buch als Einleitung beigegeben hat, nicht sehr viel ändern.

René Drommert